CALCIO SERIE C – IL FOGGIA SCIUPA TROPPO E VIENE RAGGIUNTO NEL FINALE DAL FRANCAVILLA

Di Lino Mongiello

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Del Prete 6, Gavazzi 6, Germinio 6; Kalombo 5.5, Garofalo 6 (36’ st Raggio Garibaldi sv), Salvi 6, D’Andrea 6 (19’ st Balde 6), Di Jenno 6; Rocca 6.5, Curcio 7 (36’ st Dell’Agnello sv).

In panchina: Vitali, Galeotafiore, Anelli, Ndiaye, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Regoli.

Allenatore: Marchionni 6.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino 6; Delvino 6, Caporale 6, Pambianchi 5.5 (33’ st Sparandeo sv); Giannotti 6, Castorani 6.5 (39’ st Mastropietro sv), Zenuni 5.5 (14’ st Franco 6), Di Cosmo 5.5, Nunzella 5.5; Perez 6, Vazquez 6 (39’ st Ekuban sv).

In panchina: Costa, Sarcinella, Celli, Carella, Pino, Buglia, Calcagno, Puntoriere.

Allenatore: Trocini 6.

ARBITRO: Luciani di Roma1 6.5.

RETI: 6’ st Rocca, 37’ Castorani.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Pambianchi, Vazquez. Angoli: 6-1. Recupero: 2′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Foggia, 22 novembre 2020. Foggia e Virtus Francavilla si dividono la posta (1-1) dopo un match non proprio esaltante. Alla fine il pari è giusto e deve accontentare entrambe le compagini che però hanno avuto le occasioni giuste per poter far propria l’intera posta. Il primo tempo è stato deludente e noioso con le due squadre chiuse in difesa e pronte a ripartire. Col Foggia privo di punte di ruolo non è bastato l’estro di Curcio. Con pochi palloni giocabili e con scarsa assistenza nell’incidere in chiave offensiva, il Foggia è stato pressoché sterile. Tanto l’impegno e l’agonismo ma zero emozioni. Il portiere ospite ha potuto passare 45’ di tranquillità. Non sappiamo quali fossero le intenzioni tattiche di Mister Marchionni. Ma certamente non era difficile prevedere cosa sarebbe successo durante le fasi di gioco. Cioè zero. Anzi, il Francavilla negli ultimi 10’ ha capito che poteva osare di più e con i suoi attaccanti Vazquez (36’) e Perez (40’) ha sfiorato il vantaggio. Nella ripresa gli ospiti hanno pensato bene di poter continuare sulla stessa falsariga e il Foggia è apparso in difficoltà. Il tentativo di Vazquez (3’) impegnava Fumagalli e scuoteva il Foggia. Che finalmente si faceva vivo nell’area opposta. Rocca metteva al centro un ottimo servizio sul quale né D’Andrea nè Curcio (5’) riuscivano a sfruttare. Nell’azione successiva proprio Rocca, innescato da Curcio, si proiettava verso la porta difesa da Crispino e, dopo aver superato in velocità un paio di avversari, lo batteva. Il Francavilla accusava il colpo e restava in piedi come un pugile frastornato in attesa del colpo del ko definitivo. Il Foggia però aveva le polveri bagnate e, in azione fotocopia del gol del vantaggio, sbagliava il 2-0 con Curcio (12’ e 13’). Intanto il Francavilla riorganizzava le idee e mancava il pari prima con Giannotti (16’) soltanto perché Gavazzi si trovava sulla traiettoria vincente e poi con l’intervento risolutivo di Fumagalli su Vazquez (29’). Con gli schemi saltati le due compagini si affrontavano a viso aperto e questo ha certamente sfavorito il Foggia che, invece, avrebbe dovuto amministrare la gara con calma e sangue freddo. Invece … Salvi (36’) sbagliava ancora il gol del 2-0 e nell’azione successiva il contropiede degli ospiti colpiva “mortalmente”. Castorani (37’) lasciato inspiegabilmente solo al centro dell’area, spediva la palla all’angolo alto dove Fumagalli non poteva arrivarci.

A testa bassa ma con poca incisività il Foggia provava a riportarsi in vantaggio e, sullo spirare dell’ultimo dei 4’ di recupero Raggio Garibaldi di testa manda fuori a porta spalancata, dopo la respinta di pugni di Crispino al limite dell’area. Terminava così 1-1, rammaricati per non aver saputo gestire il gol di vantaggio.