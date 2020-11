SAN SEVERO – APS La Strada dei Sapori e il TCI-CdT per la GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Riceviamo e pubblichiamo

e il TCI-CdT di San Severo in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE le Associazioni di San Severo La Strada dei Sapori APS e il TCI-CdT di San Severo intendono sensibilizzare soci e amici sul tema della disuguaglianza di genere e sulla discriminazione profondamente radicata che spesso è derivata da atteggiamenti patriarcali e da norme sociali correlate che ancora oggi persistono in tutto il Mondo.

Con l’iniziativa “Tanto Gentile-Le Donne d’Amore e Dante” le Presidenti con i soci dei Direttivi delle due Associazioni intendono promuovere atteggiamenti positivi che mirino a rimuoverne i negativi e chiariscano che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani fondamentali. Preferendo uscire fuori dagli schemi delle solite proposte sul tema, al fine di celebrare la grandezza della donna, si è scelto di ricorrere alle parole e al concetto di rispetto del Padre della Nostra Umanità e della Nostra Identità Nazionale, il “Poeta dell’Universale”: Dante Alighieri.

La relazione sul tema, dopo i saluti del Presidente della Strada dei Sapori, Paky ATTANASIO, e del Console TCI- Coordinatrice CdT di San Severo, Amalia ANTONACCI, sarà tenuta da Carmen ANTONACCI , filologo.

L’evento, che si terrà il 24 Novembre alle ore 18.30 in diretta ZOOM , intitolato « Tanto gentile».

Attraverso esso si intende promuovere l’amore, il rispetto e la gentilezza prima di tutto verso noi stessi e dopo verso l’altro senza distinzione di genere, razza, orientamento politico e religioso: è questo l’universale messaggio che Dante ci dona con il suo « amor che move il sole e l’altre stelle».

Con questo incontro in un AGORÁ virtuale si intende promuovere l’amore, il rispetto e la gentilezza prima di tutto verso noi stessi e dopo verso l’altro senza distinzione di genere, razza, orientamento politico e religioso: è questo l’universale messaggio che Dante ci dona con il suo «amor che move il sole e l’altre stelle».