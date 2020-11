VIESTE – TENTA LA FUGA DOPO UNA RAPINA, ARRESTATO DA UN CARABINIERE LIBERO DAL SERVIZIO

Un uomo con numerosi precedenti e ben noto ai Carabinieri del posto, approfittando dell’imbrunire e delle poche persone in circolazione, dopo essere entrato all’interno di un negozio di generi alimentari del centro storico cittadino, s’impossessa della borsa della titolare dell’attività e si allontana indisturbato.

Fortunatamente, alcuni “cittadini non distratti” hanno visto la scena e hanno subito richiamato l’attenzione della proprietaria del negozio e di un suo collaboratore. Quest’ultimo, senza pensarci due volte e animato da coraggio, si è messo all’inseguimento del ladro e lo ha raggiunto dopo diverse decine di metri.



A seguito di una breve colluttazione, finita fortunatamente senza conseguenze per nessuno dei due, il ladro, nel frattempo diventato rapinatore per la violenza usata nei confronti dell’uomo che poco prima aveva tentato di , è stato costretto ad abbandonare la refurtiva e a fuggire nuovamente. Proprio in quel momento, passava un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, che vedendo il malvivente correre velocemente verso il borgo ottocentesco, ha intuito immediatamente che poco prima era accaduto qualcosa. Il militare in abiti civili lo ha rincorso energicamente fino a quando è riuscito ad acciuffarlo anche con il supporto dei colleghi nel frattempo intervenuti. Il 38enne viestano è stato arrestato con l’accusa di rapina e associato al carcere di Foggia, mentre la refurtiva, una borsa contenente effetti personali e oltre 2000 euro in contanti, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’Autorità Giudiziaria di Foggia ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere.

L’esito positivo dell’operazione di servizio è il frutto della spontanea collaborazione nata sul momento tra cittadini e Carabinieri; i primi, coraggiosi e non sempre indifferenti a ciò che accade agli altri e i secondi, mai liberi dal servizio e sempre pronti ad aiutare il prossimo.