FOGGIA – NUOVA GIUNTA REGIONALE – CONFINDUSTRIA PLAUDE A PIEMONTESE VICE PRESIDENTE

L’insediamento della nuova Giunta Regionale viene salutato come un segnale positivo da Confindustria perché traccia la ripresa delle attività governative in una fase già estremamente delicata, ora ancor più complessa per la strisciante crisi generata dalla pandemia.

“ Le aspettative del mondo imprenditoriale richiedono adesso una immediata ripresa del dialogo con i rappresentanti del Governo della Regione per riaprire il confronto sui grandi temi dell’agenda Capitanata – dichiara l’Ing. Eliseo Zanasi, Presidente Onorario e Regg ente di Confindustria Foggia “.

“ I nostri auguri di buon lavoro al Presidente Michele Emiliano e al suo Esecutivo vogliono richiamare non solo gli impegni già assunti per le grandi infrastrutture materiali ed immateriali che il territorio attende ma anche – sostiene il Presidente – i necessari interventi di sburocratizzazione dei flussi amministrativi, unitamente a nuovi impulsi e quindi nuovi investimenti sul digitale e sulla banda ultra larga, fondamentali perché estremamente necessari per compiere un salto in avanti sul versante della crescita”.

“ La scelta di conferire ad un rappresentante della Capitanata la Vice Presidenza della Giunta fortifica le aspettative delle nostre imprese perché – conclude Zanasi – al di là di ogni valutazione politica o personale, gli imprenditori di Confindustria riconoscono nell’Avv. Raffaele Piemontese competenze e sensibilità utilissime per affrontare le dinamiche che insistono sul piano progettuale per rilanciare opzioni moderne e funzionali per la Daunia, come è stato per l’Aeroporto Gino Lisa.