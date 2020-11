SAN SEVERO – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE. 12 PUNTI IN DISCUSSIONE

Dal Comune

Convocazione Consiglio Comunale, da tenersi in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto.

Il presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs . n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,00 di mercoledì 25 novembre 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,00 di venerdì 27 novembre 2020, per la trattazione dei seguenti accapi:

Comunicazioni;

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C.C.;

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti: n. 7 del 29.09.2020 e n. 8 del 30.09.2020;

3. Programma degli interventi comunali per il diritto allo studio – Esercizio 2021;

4. Adesione Fondazione “Apulia Film Commission”. Approvazione Statuto;

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi degli art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. Legge Regionale 10 giugno 2008 n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” – Approvazione sistema di graduazione degli incentivi ai sensi dell’art. 12;

7. Approvazione Regolamento per l’utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza all’interno delle Sedi Comunali del Comune di San Severo;

8. Regolamento cimiteriale e di Polizia Mortuaria. Modifiche;

9. POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” – Area Urbana San Severo – San Paolo di Civitate – Approvazione Progetto Esecutivo intervento denominato “I.1 – La Galleria dei Celestini: l’Officina di Quartiere” – Approvazione variante Urbanistica semplificata ai sensi della LR 13/2001 – Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione vincolo preordinato all’esproprio;

10. Via Metauro POR FESR-FSE 2014/2020 – Asse Prioritario XII – “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)” – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” –– Area Urbana San Severo-San Paolo di Civitate – Approvazione Progetto Esecutivo intervento denominato “I.6 – Interventi infrastrutturali finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino – Via Metauro” – Cod. progetto A1201.53 – Apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

11. Presa d’atto della proposta progettuale per la realizzazione di un complesso aziendale costituito da officina con relativi servizi e parcheggio mezzi, da realizzarsi in agro del Comune di San Severo – su terreno censito in catasto al Foglio 72 p.lle 232-233 ai sensi dell’art. p57 comma 57.7 delle N.T.A. del PUG;

12. Presa d’atto della proposta progettuale per la realizzazione di una stazione di autolavaggio, di un parcheggio automezzi e depositi e tettoia a servizio dell’autolavaggio, in localita’ “Contrada sopra Giuliani” – su terreno censito in catasto al Foglio 101 p.lle 64-65-171-202-203 ai sensi dell’art. p57 comma 57.7 delle N.T.A. del PUG.