SAN SEVERO – GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI SAN SEVERO

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI SAN SEVERO.

Si celebra domani la GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE voluta dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1999 il 25 novembre di ogni anno, in onore di tutte le donne vittime di violenza nel mondo. Negli ultimi anni questa giornata ha acquistato sempre maggiore importanza, viste le preoccupanti statistiche che denunciano l’aumento di episodi di violenza sulle donne, principalmente tra le mura domestiche.

Il Comune di San Severo, attraverso l’Assessorato alla Cultura affidato a Celeste Iacovino, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Sociali affidato a Simona Venditti, ha predisposto alcune iniziative per celebrare la ricorrenza, tenendo conto di tutte le normative Anti Covid-19 e quindi nella più assoluta sicurezza.

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI SAN SEVERO

Mercoledì 25 novembre, su proposta del Centro Antiviolenza del Comune di San Severo, verrà illuminata di rosso la facciata del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”, in ricordo delle donne vittime di violenza. Le operatrici del Centro antiviolenza saranno presenti all’iniziativa al fine di rafforzare l’impegno de “Il Filo di Arianna” contro la violenza sulle donne. Sulla pagina Facebook, Assessorato alla Cultura – Comune di San Severo, sempre il 25 novembre Gessica Gioia leggerà “Donne in rinascita” un testo di Jack Folla, personaggio di fantasia inventato da Diego Cugia. Verrà poi pubblicato sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura di San Severo, lo spettacolo Teatrale dal titolo “Ti amo da morirNe”, a far data dal 26 novembre. La visione sarà gratuita per tutti coloro che avranno il piacere di collegarsi sulla pagina facebook Assessorato alla Cultura. Lo spettacolo è stato proposto dalla giornalista Filomena Vasellino che circa trent’anni impegnata anche in ambito teatrale come attrice, regista e autrice, la quale ha realizzato un progetto unico nel suo genere, un lavoro dedicato alle donne che subiscono violenza e ai loro figli.

San Severo, 24 novembre 2020

L’addetto Stampa

Dott. Michele Princigallo