FOGGIA – Prorogato al 3 dicembre l’orario di chiusura serale dei negozi di vicinato e dei distributori automatici e la chiusura dei parchi giochi 

Prorogato al 3 dicembre l’orario di chiusura serale dei negozi di vicinato e dei distributori automatici e la chiusura dei parchi giochi

Con l’ordinanza 95/2020, il sindaco di Foggia, Franco Landella, proroga fino al 3 dicembre prossimo l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori automatici H24 di alimenti e bevande, dalle ore 19 alle ore 06 del giorno successivo, a parziale modifica dell’ordinanza sindacale 89/2020, al fine di prevenire situazioni di assembramento in prossimità dei locali che ospitano i distributori, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo.

E’ stato prorogato anche l’obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti gli esercizi di vicinato dalle ore 21 allo ore 06 del giorno successivo mentre è disposta la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati.