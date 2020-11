MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER VENERDÌ 27 NOVEMBRE ALLE ORE 10.00

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER VENERDÌ 27 NOVEMBRE ALLE ORE 10.00



È stato convocato per venerdì 27 novembre 2020 con inizio alle ore 10.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi – Variazione n. 3 – Approvazione.

2. P.A.V.I – Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – Annualità 2020 – Atto di indirizzo. Approvazione perizia di stima ai sensi dell’art. 2 Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili comunali e relazione tecnico-urbanistica.

3. Ratifica Delibera di Giunta n. 125 del 5.11.2020. Approvazione X variazione di bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

4. Approvazione e ratifica aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Programma triennale fabbisogno del personale.

5. Diritto allo studio 2021. Approvazione.

6. Recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace.

7. Art. 193 D.Lgs 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio. Approvazione.

8. Regolamento sulla protezione dati personali adottato in attuazione del Regolamento UE 2016/679. Adozione.

9. Mozione presentata dalle consigliere comunali Elena Muoio e Rosa Scognamiglio con oggetto “Sostegno alle maternità difficili, una urgenza non rimandabile” – Prot. n. 14273 del 20.11.2020. Determinazioni.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.