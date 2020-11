CALCIO SERIE C – FOGGIA OPACO, SOLO UN PUNTO IN TRASFERTA

Di Lino Mongiello

VIBONESE – FOGGIA 1-1

RETI: 8’ pt D’Andrea , 24’ Laaribi .

VIBONESE (3-5-2): Marson 6; Sciacca 6, Bachini 5.5, Mahrous 6; Ciotti 5.5, Berardi 5.5 (24’ st Spina 6), Laaribi 6.5 (40’ st Prezzabile sv), Ambro 6, Rasi 5.5; Plescia 5.5 (29’ st Parigi 5.5), Statella 6.5. In panchina: Mengoni, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Montagno Grillo, Riga, Vitiello, Mancino. Allenatore: Galfano 6.

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6.5; Anelli 6, Gavazzi 5.5 (13’ st Germinio 6, 33’ st Galeotafiore sv), Del Prete 6; Kalombo 5.5, Vitale 6 (22’ st Garofalo 6), Salvi 6 (33’ st Morrone sv), Rocca 6.5, Di Jenno 6; Curcio 5.5; D’Andrea 6.5 (22’ st Balde 5). In panchina: Vitali, Dell’Agnello, Raggio Garibaldi, Lucarelli, Aramini, Pompa, Regoli. Allenatore: Marchionni 5.5.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa 6.

NOTE: cielo sereno, terreno sintetico. Ammoniti: Curcio, Laaribi, Ciotti, Salvi. Angoli: 6-3. Recupero: 1′, 7′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Vibo Valentia, 25 novembre 2020. Secondo pareggio consecutivo (1-1) per il Foggia. Nel recupero di Vibo Valentia i rossoneri conquistano un buon punto ma confermano il momento non proprio positivo. Anche in Calabria, come accaduto nel turno precedente, i ragazzi di Mister Marchionni non riescono a mantenere il vantaggio contro una formazione molto giovane ma anche aggressiva, grintosa e con Statella in grado di mettere da solo in crisi il pacchetto arretrato dei pugliesi. Sono due occasioni sciupate che frenano parzialmente la corsa in classifica verso posizioni più tranquille. Rispetto alla gara col Francavilla Mister Marchionni concede due sole variazioni: Anelli per Germinio e Vitale per Garofalo. Il match di recupero comincia nel migliore dei modi. Bastano 8’ per sbloccare il risultato. Sul lancio in profondità di Anelli è pronto D’Andrea (8’) ad approfittare l’errore di valutazione di Bachini e con un pallonetto supera Marson. Il gol del vantaggio però, inspiegabilmente, addormenta il Foggia che, invece, avrebbe dovuto sfruttare il momento propizio. Non ci sono le giuste distanze tra i reparti e ciò finisce per favorire i padroni di casa nel loro tentativo di immediata rimonta. La Vibonese, infatti, dopo qualche minuto di incertezza, si compatta e reagisce con veemenza. Ci vuole tutta l’esperienza di Fumagalli per impedire a Statella (23’), lanciato a rete, il gol dell’1-1. Pareggio rinviato però di solo 1’. Quando Laaribi su calcio di punizione da posizione molto defilata, sorprende il portierone rossonero e Curcio che, inopinatamente, gli si era piazzato davanti a “chiudergli” la visuale. La Vibonese non si accontenta del pari e prova a sfondare sulle corsie esterne, dove i giocatori avversari mostrano evidenti lacune. Statella (36’) è sempre pericoloso quando ha la sfera tra i piedi e prova ancora il “colpo” grosso indirizzando la sfera verso il “sette”. Ci vuole la prodezza e il colpo di reni di Fumagalli a strozzargli in gola l’urlo del gol. Spingono con convinzione i padroni di casa e danno l’impressione di poter fare la gara e risolverla a proprio favore. Il Foggia mostra qualche crepa e solo sul finale di frazione decide di farsi vivo nell’area opposta. Conquista un paio di corner, come al solito non sfruttati e Rocca (45’) esplode il suo destro ma trova pronto Marson alla respinta. Si va al riposo. La musica non cambia nella ripresa. C’è molta più Vibonese rispetto ad uno spento Foggia che pensa esclusivamente a difendersi mentre in avanti a malapena supera la metà campo senza rendersi pericoloso. Laribi (2’) prova il bis ma stavolta non c’è Cursio davanti a ostruirgli la visuale e Fumagalli para con sicurezza. E il numero uno dei rossoneri fa il bis anche sul tentativo di Ambro (28’). La gara prosegue stancamente senza particolari emozioni tra la girandola dei cambi e il doppio contemporaneo infortunio di Germinio e Salvi che sono costretti ad uscire. Nei 7’ di recupero l’ultima occasione è del Foggia. Ma sul cross basso di Balde manca la zampata vincente.