Coronavirus, 25.853 nuovi contagi e 722 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Decessi in discesa con 722 morti nelle ultime 24 ore a fronte degli 853 di ieri. Il totale delle vittime sale così a 52.028. Sono 25.853 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 23.232), per un totale di 1.455.022 da inizio emergenza. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 230.007 (ieri erano stati 188.659), per un totale da inizio epidemia di 20.956.187.

Attualmente i positivi in Italia sono 791.697, dei quali 753.536 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.313 (-264 rispetto a ieri), di questi 3.848 in terapia intensiva (+32). La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 5.173, seguita da Piemonte (2.878), Campania (2.815), Veneto (2.660). Le Regioni con minore incremento di contagi sono Valle d’Aosta (27) e Molise (106).

(ITALPRESS).