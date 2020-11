FOGGIA – Foggia unita da una sola voce: no alla violenza sulle donne, sì alla cultura dell’ascolto e del rispetto

Foggia unita da una sola voce: no alla violenza sulle donne, sì alla cultura dell’ascolto e del rispetto.

Questa mattina inaugurate 37 panchine della città tinte di rosso per sensibilizzare la comunità. Con il coordinamento del Comune di Foggia.

COMUNICATO STAMPA

Oggi 25 novembre 2020 si celebra la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

Il Comune di Foggia celebra questa importante ricorrenza con due iniziative, differenti ma unite da un leitmotiv: basta violenza sulle donne, sì alla cultura dell’ascolto e del rispetto.

Nella mattinata di oggi, 37 panchine della città di Foggia si sono presentate agli occhi dei foggiani colorate di rosso per rievocare il colore del sangue di donne innocenti, come simbolo di una donna che non c’è più e come monito per tutte le donne: “non sedetevi, alzatevi e ribellatevi ai soprusi, denunciate”.

E’ proprio questa la valenza icastica delle panchine tinte di rosso, iniziativa ideata dal Comitato La Società Civile per sensibilizzare la comunità al tema della violenza sulle donne, con il patrocinio del Comune di Foggia, che ha guidato e coordinato una poderosa macchina organizzativa, con l’adesione al progetto di quasi 40 organismi associativi della città, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e all’Arredo Urbano.

Ciascuno di questi enti ha curato la pitturazione della propria panchina e tra queste, nella mattinata odierna è stata “inaugurata” anche la panchina (sita su Corso Vittorio Emanuele) a cura dal Comune di Foggia e dipinta da due studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, Isabel De Finis e Chiara Vitofrancesco.

Il messaggio del Sindaco Franco Landella è chiaro: “la violenza sulle donne è un fenomeno che va combattuto e prevenuto, già a casa, in famiglia, ripartendo dalla cultura dell’ascolto, del rispetto, dell’inclusione. Ringrazio l’Accademia di Belle Arti e le sue brillanti studentesse per aver dipinto la panchina a cura del Comune”.

L’assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia Raffaella Vacca ha ammonito: “le donne oggetto di maltrattamenti devono trovare il coraggio ribellarsi e denunciare. Presso il Comune di Foggia è attivo il CAV – Centro Anti Violenza, raggiungibile al numero 800070903 e intitolato a Carmela Morlino, vittima di violenza.

Il Servizio è attivo 24 ore su 24 e garantito da un’equipe di professionisti – assistenti sociali e psicologi – pronta a sostenere le donne vittime di abusi e ad accompagnarle in un nuovo percorso di vita. Le istituzioni sono presenti, perciò – mi rivolgo alle donne – denunciate, denunciate, denunciate!

Ringrazio il Comitato La Società Civile, che ha promosso questa bellissima iniziativa e le numerose associazioni che hanno aderito.”

Al link https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s0rkFdKqwZLmxQFWxFjZZ2sgjxmPeTlA&ll=41.45120769999999%2C15.540704700000001&z=14 è possibile consultare la mappa della città con le nuove panchine rosse, a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia.

Hanno aderito al progetto: Comune di Foggia; Associazione Volontariato Sergio Bersani; Aps Gocce di pensiero; Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati; Associazione Internazionale No Cap; Coop. Arcobaleno; Link Foggia; Impegno donna; Associazione Soroptimist International – Club Foggia; A.c.s.d. Sfunn; Odv Le ragioni del cuore; Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus; Asd Commercialisti Foggia; Associazione Il Girasole; Anpis; Aps, Arte Fa.Re.; Avo; Fim Cisl; Idea Vending srls; Club Lions Foggia Arpi; Movimento 24 Agosto Equità Sociale; Eco Asphalt; Associazione Giovanni Panunzio; Libera Foggia “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone”; Comitato La Società Civile; Gruppo Amici A.r.co. Pu.; Uil; Foggia Calcio 1920; Cgil; Cisl; Mediabring Sas; La Merlettaia; Associazione Francesco Pio; Aps Creo; Mediante Collettivo; Teatro del Pollaio; Comitato San Ciro; Gruppo La Locanda dei ragazzi; Unione degli Studenti.“

