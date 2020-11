FOGGIA – LA PROVINCIA ED IL PRESIDENTE GATTA PER LA GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

25 Novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La Provincia di Foggia e l’Ufficio della Consigliera di Parità partecipano alla. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal punto di vista legale e pratico. Durante il look down la percentuale delle telefonate ai numeri antiviolenza è aumentata di oltre il 73% rispetto allo stesso periodo del 2019.