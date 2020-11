SAN SEVERO – Io dico NO alla violenza sulle donne. La riflessione dell’Allianz Pazienza

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che avete negato, peer la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo: in piedi signori, davanti ad una Donna!” (William Shakespeare).

In questa giornata, non vogliamo insegnarvi nulla, ma vogliamo invitarvi a riflettere. Come quando siamo tutti insieme sugli spalti, vi chiamiamo, uno ad uno, ad unirvi in un solo coro.

La violenza non è mai una soluzione, ma è sempre una scelta… la più sbagliata. Usate la voce per parole d’amore, che Le dicano quanto siate fortunati ad averLa nella vostra vita. Usate le mani per una carezza, perché i gesti contano, ma solo se fatti nel modo giusto. Usate la forza per tenerLa al sicuro dai pericoli della vita, perché ce ne saranno sempre, ma scompariranno nelle braccia di chi ama. Usate l’arroganza solo contro voi stessi, quando sarete troppo vigliacchi per ammettere un errore.

Usate tutte queste cose, ma solo nel modo giusto, con una Donna. Donna, che nasconde in sé la forza di una vita.

Donna, che ha negli occhi gli stessi occhi di vi ha messo al mondo, di vostra madre.

Siate gentili, siate comprensivi, siate amorevoli. Fate in modo che pianga, ma solo di gioia. Chi ha detto che l’amore fa male, non ha mai provato il vero amore.