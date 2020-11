SAN SEVERO – LA CHIESA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO HA OSPITATO I MUSICISTI DEL MAESTRO ANTONELLO CICCONE PER LA FESTIVITÀ DI SANTA CECILIA

Bellissimo evento

SANTA CECILIA

PROTETTRICE DEI MUSICISTI

LA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO HA OSPITATO DOMENICA I MUSICISTI DEL MAESTRO ANTONELLO CICCONE, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SANTA CECILIA, VERGINE E MARTIRE.

È STATA CELEBRATA LA SANTA MESSA DA DON GIOVANNI PISTILLO NELLA DOMENICA DI CRISTO RE E FESTA DI SANTA CECILIA, PATRONA DELLA MUSICA, DEGLI STRUMENTISTI E DEI CANTANTI.

IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ERA PRESENTE IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENRICO PENNACCHIO, IL QUALE HA DICHIARATO

“SONO VICINO AI NOSTRI MUSICISTI, IN QUESTO PERIODO DIFFICILE PER IL SETTORE ARTISTICO E PER OGNI COMPARTO PRODUTTIVO.

SPERO CHE AL PIÙ PRESTO POSSANO TORNARE AD ESIBIRSI NEL NOSTRO TEATRO VERDI, TORNARE PER LE VIE CITTADINE, IN OCCASIONE DELLE DIVERSE FESTIVITÀ…E IN GIRO PER L’ITALIA, OSPITATI DALLE PIÙ IMPORTANTI PIAZZE E TEATRI”

CON ENRICO PENNACCHIO HA PARTECIPATO ALLA CELEBRAZIONE ANCHE IL CAPO GABINETTO, DOTTORESSA CRISTINA DE SANTIS.

A SANTA CECILIA, NOBILE ROMANA DEL III SECOLO DOPO CRISTO, CONVERTITA AL CRISTIANESIMO (VENERATA DA CRISTIANI E ORTODOSSI) HANNO AFFIDATO LE LORO PREGHIERE I MUSICISTI DELLA BANDA DIRETTA DAL MAESTRO CICCONE

Sabrina Viglione Cavaliere