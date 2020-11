SAN SEVERO – ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE. IL SINDACO MIGLIO PRECISA LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA ANCHE PER GLI STUDENTI CON BES

ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE. IL SINDACO MIGLIO PRECISA LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA ANCHE PER GLI STUDENTI CON BES.

Con riferimento all’Ordinanza sindacale n.181/2020, di chiusura di tutte le scuole cittadine comunali, paritarie e private, il Sindaco Francesco Miglio ha inviato una nota esplicativa ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di 2° di San Severo in cui precisa quanto segue.

Nascondi testo citato

Le disposizioni contenute nell’ordinanza n.181/2020 relative alla sospensione della didattica in presenza delle scuole vanno riferite anche:

a) alle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole secondarie di secondo grado, per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) ovvero per gli alunni diversamente abili, alunni con DSA che abbiano fatto richiesta in passato di frequenza in presenza;

b) a tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie comprese le scuole dell’infanzia, le scuole serali ed il CPIA.

Dalla Residenza Municipale, 24 Novembre 2020

Il Sindaco avv. Francesco MIGLIO

San Severo, 25 novembre 2020

L’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo