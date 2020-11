FOGGIA – ATELIER PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO

ATELIER PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO

Sportello “Orientiamoci on line” progetto Policoro- progetto Rigenerazioni

Lo scorso 5 novembre sono partiti gli Atelier di gruppo per l’orientamento al lavoro, promossi dal Progetto Policoro e dall’Ufficio per i problemi sociali e del lavoro dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino in collaborazione con il Progetto Rigenerazioni, selezionato dall’Impresa sociale “Con i Bambini”, progetto che ha come capofila l’Associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore, affiliata ai Salesiani per il Sociale APS.

L’iniziativa è stata ideata in collaborazione con i consulenti dello sportello “Orientiamoci on line”, iniziativa lanciata nello scorso mese di maggio come collaborazione tra il Progetto Policoro e l’Ufficio per i Problemi sociali e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino e il Progetto Rigenerazioni, per poter reagire attivamente alle limitazioni del lockdown.

Gli 8 atelier, di due incontri ciascuno, gratuiti per i giovani e gli adulti dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino si terranno su Skype fino a gennaio 2021:

il 26 e 27 novembre dalle ore 14:45 alle ore 15:45 si tratterà della “Creazione del Videocurriculum”; gli appuntamenti del 3 e 4 dicembre dalle ore 14:45 alle ore 15:45 riguarderanno la “Creazione della lettera di presentazione”; quelli del 9 e 10 dicembre “Il social recruiting e la digital reputation”; seguiranno “Gestione efficace del colloquio di selezione individuale”; Gestione efficace del colloquio di selezione di gruppo”; “La ricerca attiva del lavoro: siti da consultare e suggerimenti”.

Gli atelier saranno tenuti dai consulenti del Laboratorio di Bilancio delle Competenze del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia, partner del progetto Rigenerazioni, con la collaborazione delle animatrici del progetto Policoro.

Modalità di iscrizione gratuita: i giovani e gli adulti interessati a partecipare (fino al raggiungimento del numero massimo disponibile) possono inviare un’email a orientiamocionline@gmail.com indicando nome, cognome, età, luogo di residenza, recapito telefonico; nell’oggetto dell’email scrivere il nome dell’atelier a cui si vuole partecipare.

Contatti:

cell. ‪3515843222‬

pagine Facebbok:

Progetto Policoro Diocesi Foggia- Bovino

Rigenerazioni