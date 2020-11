PROVINCIA – EDILIZIA SCOLASTICA: INSERITI NEL SITO DEL MIUR I PROGETTI DI SCUOLE DI S. GIOVANNI R., FOGGIA, MANFREDONIA, S. NICANDRO, CERIGNOLA

Questi i progetti:

• Manutenzione straordinaria dell’istituto alberghiero “m. Lecce” di S. Giovanni Rotondo

• Manutenzione straordinaria e efficientamento energetico ipeoa “Michele Lecce” di Manfredonia;

• Manutenzione straordinaria istituto “Pacinotti” di Foggia;

• Interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria “B. Pascal” di Foggia.

• Interventi per la trasformazione dell’edificio scolastico “De Rogatis” di Sannicadro Garganico in edificio “nzeb” per il miglioramento della sua qualita’ ambientale;

• Intervento di riqualificazione dell’auditorium del liceo Galilei “Moro”, Manfredonia;

• Intervento di riqualificazione dell’auditorium e laboratori cucine del iiss “Pavoncelli” Cerignola;

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta commenta: “La tecnostruttura dell’Ente ha lavorato incessantemente con una progettazione mirata per ammodernare il patrimonio dell’edilizia scolastica, in passato trascurato per l’esiguità delle risorse economiche a disposizione, investendo in sicurezza. La massima priorità è stata data agli interventi necessari a seguito di verifiche tecniche”.

All’elenco inoltrato la Provincia, ha aggiunto ulteriori progetti che riguardano, invece, interventi di riduzione del rischio sismico e adeguamento alle norme di sicurezza con l’auspicio che per il nuovo anno il Ministero ripartisca altre somme per affrontare le criticità degli Istituti scolastici del territorio.