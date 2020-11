SAN SEVERO – il Fondo di solidarietà Covid-19″ della diocesi di San Severo, riservato agli operatori economici

La Diocesi di San Severo, oltre alle quotidiane attività caritatevoli e sociali, intende dare un ulteriore segno concreto a sostegno dell’occupazione e degli investimenti di operatori economici, attraverso risorse provenienti da una parte del fondo straordinario “8xmille” 2020 per l’emergenza Covid. L’annuncio dell’iniziativa è stato dato da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo diocesano.

«Il sostegno interesserà in modo particolare, investimenti nelle persone tanto in termini occupazionali, quanto in formazione e crescita professionale, guardando anche agli investimenti in beni e servizi», come specificato dal direttore della Caritas diocesana, rev. don Andrea Pupilla.

Il fondo sarà gestito dalla Caritas della Diocesi di San Severo e dalla Fondazione “Il Mandorlo fiorito”.

Destinatari:

Sono destinatari diretti od indiretti operanti nell’ambito della Diocesi, rispettosi delle normative sulla sicurezza e dell’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori: i soggetti economici, sia ditte individuali che soggetti costituiti sotto forma societaria o altra aggregazione giuridicamente riconosciuta; i lavoratori autonomi; i soggetti economici per i propri dipendenti che necessitano di formazione o riqualificazione professionale.

Modalità di erogazione del contributo:

La Caritas diocesana, attraverso i suoi operatori, acquisita la domanda e la documentazione, dopo la valutazione dei requisiti e l’approvazione della richiesta, previo colloquio informativo ed eventuale richiesta di ulteriori informazioni provvederà all’erogazione del contributo deliberato, a seguito dell’esibizione di giustificativi di spesa, esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente su c/c del beneficiario. L’erogazione del contributo sarà possibile fino ad esaurimento fondi.

Le forme di sostegno, i requisiti di accesso al Fondo, la modulistica, compresa la modalità d’inoltro della domanda, solo reperibili dal sito della Caritas diocesana, all’indirizzo: www.caritasdiocesisansevero.it

Per opportuna informazione, si riportano i dati del “Fondo di solidarietà diocesano emergenza Covid-19” erogato nel periodo 1° luglio – 28 settembre 2020.

Domande complessive pervenute: 130 (da famiglie, 115; da imprese, 15); 86 le domande accolte (78 famiglie, 8 imprese) per un importo di 54.400 €;

Domande non ammesse: 44 – di cui incomplete e non sanate, 18; non accolte perché prive di requisiti, 26 –

San Severo lì, 26 novembre 2020

