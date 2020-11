BASKET – SERIE A2 – LA CESTISTICA SAN SEVERO ATTENDE PISTOIA. LE ULTIME

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 29 novembre, 18.00

Arbitri: Caforio, Bartolomeo, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3q5tL3L

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Come grandissime favorite per il salto di categoria si parla solo di Napoli e Scafati, ed è giusto che sia così. Però, a mio modesto parere, nel nostro girone, ci sono tanti altri roster attrezzati come Ravenna, Forlì, Ferrara ed anche Pistoia. I toscani, senza due giocatori importanti, domenica sono stati in vantaggio per quasi tutta la partita a Rieti con valutazioni importanti di Sims, Della Rosa ePoletti. È una squadra completa in tutti i ruoli con due americani top player e altri giocatori di assoluta esperienza. Coach Michele Carrea allena una delle più grandi (e belle) realtà di questo girone Rosso. Perciò, è

vero che, dopo Latina, il calendario non ci ‘aiuta’ e ci propone una big, ma prima o poi bisogna affrontarle

tutte. Come? Avendo fiducia nei nostri mezzi, imponendo il nostro atletismo, la solidità difensiva e maggiore

chimica in attacco. Dobbiamo ‘azzannare’ la partita. I nostri avversari non devono ‘vedere’ il canestro. La GTG

è una squadra forte, ma dovrà vedersela con noi. Si gioca in casa nostra, non si può sbagliare”.

Marco Contento (giocatore) – “La Cestistica non è – e non deve essere – la squadra vista a Latina. Di quell’esordio, che abbiamo abbondantemente analizzato, è stata positiva soltanto la reazione avuta nella terzafrazione quando, con il carattere che ci contraddistingue, siamo andati persino avanti. Quello, però, è ilpassato ed il presente si chiama Pistoia. Abbiamo il dovere di allenarci sempre con la massima efficacia e preparare dettagliatamente un match importantissimo per il nostro umore e per la classifica. Ognuno deve fare qualcosa in più, io in primis, e c’è bisogno di reagire subito. Il campionato è appena iniziato e non può essere una sconfitta, sebbene giocata male, a demoralizzare un ambiente sereno e compatto. In questi momenti, al contrario, serve maggiore unione, concentrazione per tutto il corso di 40 minuti senza mai perdere di vista l’obiettivo salvezza. Se lo facessimo sempre sono sicuro che riusciremmo a toglierci le nostre soddisfazioni a

partire già da domenica in casa contro i toscani. Purtroppo vedremo un ‘Falcone e Borsellino’ desolatamente

vuoto, ma è così per tutti e c’è da adattarsi a questa nuova ed anomala situazione. Quindi, forza e coraggio!

Basta parlare, passiamo ai fatti. Contro Pistoia contano solo i due punti. Conquistiamoli!”.

Note – Per la prima volta – può sembrare paradossale – ma è così, l’Allianz si è allenata per l’intera settimana

con l’organico al completo. Un valore aggiunto come ribadito anche coach Lardo nella conferenza stampa di

mercoledì scorso: “Questa squadra ha solo bisogno di allenarsi insieme e costantemente”.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro

(tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-

live. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook,

Instagram, Telegram, e Twitter).

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “Per noi sarà una partita molto complessa, sia perché giochiamo ancora in

trasferta sia perché all’interno della squadra c’è una disparità di condizione molto marcata. Sarà importante

arrivare nei minuti finali della gara con giocatori lucidi e capaci di fare scelte giuste. C’è grande voglia di

conquistare i primi due punti e di iniziare un percorso positivo nel quale vorremmo rimanere a lungo.

Lavorare con tutto il gruppo in palestra è una bella sensazione e dà motivazioni in più ai ragazzi stessi: tutti

sono desiderosi di fare una buona prestazione, con la consapevolezza che manca ancora omogeneità a livello

fisico”.

Lorenzo Saccaggi (giocatore) – “Affrontiamo la prima gara stagionale al completo e personalmente non

vedo l’ora di scendere in campo. Ci aspetta una trasferta non facile perché anche i nostri avversari hanno

perso all’esordio e quindi vorranno rifarsi. Noi però saremo pronti a riscattare la sconfitta di Rieti e

venderemo cara la pelle per farlo. Questo gruppo ha valori importanti, sia perché si è alzato il livello

di ‘pistoiesità’, sia perché a fianco di noi over ci sono tanti giovani di valore: sono sicuro che per Pistoia sarà

una stagione vincente”.

Note – Finalmente il roster biancorosso è interamente a disposizione: si tratta della prima volta dall’inizio della

stagione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita su TVL (canale 11 DTT Toscana). Copertura della gara su

tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).