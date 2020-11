FOGGIA – E’ ancora possibile partecipare ai Progetti Utili alla Collettività per percettori di Reddito di Cittadinanza

E’ ancora possibile partecipare ai Progetti Utili alla Collettività per percettori di Reddito di Cittadinanza

Sono oltre 20 le realtà del Terzo Settore ed enti pubblici del territorio comunale di Foggia che hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia in relazione ai PUC, i Progetti Utili alla Collettività relativi al Reddito di Cittadinanza.

L’avviso pubblico è rivolto a soggetti pubblici ed enti del Terzo Settore (Art. 4, comma 1, D.Lgs 117/2017 – Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o scambio di beni o servizi).

Possono essere ancora presentati progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, della formazione e tutela dei beni comuni attraverso i due allegati disponibili ( https://www.comune.foggia.it/ notizie/comunicati-stampa/ ambito-territoriale-di-foggia- avviso-di-manifestazione-di- interesse/ ) che dovranno essere trasmessi, unitamente al documento di identità del rappresentante legale dell’Ente, all’indirizzo PEC: servizisociali@cert.comune. foggia.it

L’Ambito territoriale di Foggia provvederà ad attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti (beneficiari RdC) idonee coperture assicurative presso l’INAIL connessi allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Raffaella Vacca «I PUC, oltre che un obbligo, sono un’ottima opportunità di servizio per i tanti fruitori del Reddito di Cittadinanza della nostra città, i quali potranno supportare le istituzioni ed il mondo del Terzo settore in progetti di pubblica utilità».