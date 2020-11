FOGGIA – LANCIO DI SASSI SUL CAVALCAVIA SULLA SS 655. INDIVIDUATI DUE MINORI!!!

Il giorno 26 Novembre 2020 Agenti della Sezione di Polizia Stradale di Foggia, in servizio presso il Distaccamento di San Severo, intorno alle ore 16,00 circa venivano informati dalla Sala Operativa che al Km. 4+100 della SS655 in agro del Comune di Foggia, due ragazzi entrambi tredicenni si erano resi responsabili del lancio di sassi scagliati da un cavalcavia. Sul posto venivano rinvenuti 7-8 pietre di media grandezza, che avevano attinto un veicolo in transito, danneggiandolo fortunatamente solo nella parte cofano motore; illeso, per pura fortuna, il nucleo familiare che viaggiava a bordo del veicolo. Il conducente del veicolo in questione riusciva a fermare i due ragazzi che erano ancora intenti al lancio di pietre rincorrendoli nel terreno arato adiacente. Avvertita la sala operativa della Sezione Polizia Stradale sul posto giungeva la pattuglia del Distaccamento di San Severo ed una volante della Questura di Foggia. Sul luogo anche un testimone dell’accaduto che volontariamente accompagnava in Questura il conducente del veicolo danneggiato per sporgere denuncia. Del fatto veniva informato il PM di turno del Tribunale dei Minori ed i genitori dei due tredicenni che si portavano presso gli Uffici della Sezione Polizia Stradale di Foggia per il conseguente affidamento dei figli minori.