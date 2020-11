SAN SEVERO – COMUNE E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI INSIEME PER LA GIORNATA MONDIALE DEL DONO

video

COMUNE DI SAN SEVERO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI INSIEME PER LA GIORNATA MONDIALE DEL DONO.

Il Comune di San Severo e la Consulta delle Associazioni della città sensibilizzano la comunità sanseverese ad essere partecipi alla GIORNATA MONDIALE DEL DONO, che si celebra il 1 dicembre d ogni anno. È il giorno in cui tutte le persone sono incoraggiate a partecipare a progetti di solidarietà e intraprendere azioni per rendere migliore questo mondo.

“Si tratta di un invito a donare – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti insieme al Presidente della Consulta Zelinda Rinaldi – nel senso più ampio del termine: denaro, spesa, oggetti, sorrisi. In questa giornata mondiale della solidarietà #GivingTuesday, la comunità si unisce con un obiettivo comune: celebrare e diffondere la cultura del dono. Per raggiungere questo nobile fine la Consulta delle Associazioni intende riunire tutte le realtà del territorio, insieme per fare dono”.

Quest’anno la Consulta, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di convogliare tutta l’energia e la competenza degli Enti del Terzo Settore, delle scuole di ogni ordine e grado, e di tutti cittadini di San Severo verso il progetto “Spesa Sospesa”.

“Quando prese il via tale progetto, il 16 dicembre 2017, nessuno avrebbe pensato – aggiungono Miglio, Venditti e Rinaldi – alla situazione di oggi. Paura, povertà, isolamento ed anche fame. Allora c’era la necessità di strutturare e rendere più efficace il sistema delle donazioni alimentari, ma non si immaginava di come questo potesse risultare strategicamente importante in questo momento. Durante la prima ondata di Covid la Caritas ha continuato le attività di sostegno distribuendo spesa e beni di prima necessità.

La Spesa Sospesa nata e strutturata in tempi “tranquilli” rappresenta ora uno strumento importantissimo per la raccolta alimentare e non. Un progetto virtuoso fondamentale in questo periodo di emergenza e per la nostra comunità”.

Come possiamo partecipare?

1) Se sei una Associazione, un Ente, una Scuola: iscriviti alla Giornata mondiale del dono inviando una mail a “consultasansevero@gmail.com” per lasciare un segno concreto e dare la tua disponibilità. Con la conferma dell’iscrizione riceverai le istruzioni e il materiale da condividere con i soci/studenti. In seguito basterà inviare un sms, un whatsup, una mail e recarsi a fare una Spesa Sospesa al CONAD Superstore di San Severo, in via Zannotti.

2) Se sei un privato: basta fare la spesa per se al CONAD Superstore di San Severo, in via Zannotti e lasciare un contributo Spesa Sospesa alla cassa. Non si prendono pacchi, non si porta nulla nel carrello, non servono buste. Ci penserà la Caritas a passare al supermercato e ritirare la merce che preparerà il Conad. La Caritas provvederà alla distribuzione. Nessun altro passaggio di merci se non fra i due magazzinieri referenti.

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE DEL DONO

Ente/Associazione /Scuola …………………………………………………………..

Sede via …………………………………………………………..

Nome Legale rappresentante …………………………………………………………..

Nome Referente per il progetto …………………………………………………………..

Telefono di contatto …………………………………………………………..

Mail di contatto

Decido di partecipare alla Giornata mondiale del dono

impegnandomi a promuovere e sensibilizzare tramite i miei canali l’adesione attiva al progetto.

Luogo, data e f.to legale rappresentante

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE DEL DONO CITTADINI

Nome e Cognome…………………………………………………………..

Telefono di contatto …………………………………………………………..

Mail di contatto

Decido di partecipare alla Giornata mondiale del dono

impegnandomi a promuovere e sensibilizzare tramite i miei canali e i miei amici e conoscenti l’adesione attiva al progetto.

San Severo, 28 novembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo