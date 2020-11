BASKET SERIE A2 – “Casa dolce casa!” Al Falcone e Borsellino arrivano i primi due punti del campionato per San Severo

“Noi siamo pronti”. Urlavano a squarcia gola i giocatori nel video circolato ieri sui canali di comunicazione della società. In quel filmato, si poteva ammirare in tutta la sua bellezza il “Falcone e Borsellino” all’interno tristemente vuoto (sperando, nel più breve tempo possibile, di non vederlo più così). Ed effettivamente, sul parquet di casa sua, l’Allianz Pazienza ha mantenuto la parola e non ha steccato una partita molto complessa vincendola per: 74-60. E’ stata una gara diligente e scrupolosa in difesa ed efficace in attacco, sebbene l’assenza importante di Marco Contento per un problema muscolare, una prestazione assolutamente corale come in pieno stile del suo coach Lino Lardo. Dalle statistiche, sicuramente più confortanti rispetto al match contro Latina, spiccano i numeri di Andre Jones, Andy Ogide e Iris Ikangi senza dimenticare l’argine solido in difesa contro i ripetuti assalti dei toscani dei vari Mortellaro, Di Donato, Angellucci ed infine la verve dell’under Buffo (per lui ottimo impatto sul match). Dalla sponda opposta, la Giorgio Tesi Group è stata brava a reggere l’onda d’urto dei neri, ma alla fine stanchezza, condizione fisica non ottimale (il Covid ha colpito e limitato molti giocatori di coach Michele Carrea) ed imprecisione hanno preso il sopravvento e San Severo, più energica ed ‘affamata’, ne ha approfittato. La Cestistica, così, dà un calcio alla possibile negatività che la sconfitta dell’esordio poteva trascinare e guarda con maggiore fiducia ai prossimi match di mercoledì 2 dicembre a Rieti e solo quattro giorni dopo con Scafati da affrontare in casa. La vittoria è sempre il migliore antidoto ed ora, con maggiore convinzione, ‘iniziamo’ finalmente il nostro Campionato.

PRIMO QUARTO – Al “Falcone e Borsellino” si parte così: Antelli, Jones, Ikangi, Ogide e Mortellaro contro Saccaggi, Riismaa, Wheatle, Sims e Poletti. Apre la gara il canestro dell’americano Sims a cui risponde l’altro americano giallonero Andy Ogide e subito la tripla di Riismaa per poi il tap in vincente di Ikangi. Dalle prime battute si denota come il match sia prettamente fisico (ecco perché le squadre prediligono andare sotto canestro piuttosto che il tiro da oltre l’arco) e così che Pistoia, almeno fino a questo momento, sta guadagnando campo con i suoi 11 punti rispetto ai 6 dei sanseveresi. Dell’Allianz Pazienza, invece, si può dire che è l’atteggiamento è sicuramente migliore rispetto al match contro Latina, ma bisogna cercare di sbagliare di meno perché gli errori, anche al primo quarto, potrebbero pesare e gli avversari, di certo, non si lasciano pregare (l’esempio lampante l’alley oop realizzato da Sims). Dopo le girandole di cambi, un basket ancora non scintillante da entrambe le squadre e le due triple consecutive di Andre Jones, il primo parziale è per San Severo: 16-14.

SECONDO QUARTO – Buffo, Angelucci, Jones, Di Donato e Mortellaro. È la Cestistica di inizio secondo quarto, una squadra con due under e tanta energia sotto il ferro. Avevamo lasciato la prima frazione con il canestro di Jones e si riparte così compresa la prima tripla di gara (e di stagione) di Edo Buffo. I biancorossi non demordono e si affidano all’insostituibile Sims, ma i neri sono presenti, compatti e concentranti e, per il momento, è una gara impeccabile. Ora, forse per l’assenza in campo di Poletti, Ogide ha vita facile sotto canestro e la squadra affida a lui la ‘certezza’ dei due punti. Al netto di quanto stiamo vedendo, sebbene sia un super roster, Pistoia non sta giocando in maniera collettiva ed è anche un briciolo nervosa e lo svantaggio lo palesa: -8 per i toscani. Coach Carrea è costretto a chiamare sospensione, ma serve a pochissimo perché la Cestistica in difesa non lascia scampo e in attacco Jones è tornato ad essere Jones. Secondo parziale ancora a favore dei padroni di casa: 37-26.

TERZO QUARTO – Dopo la pausa lunga, si ritorna sul parquet a quintetti confermati con l’unica variante Buffo che rileva Antelli (pesano i suoi tre falli) per l’Allianz che continua la sua prestazione corale grazie alla tripla di Iris Ikangi. La Giorgio Tesi Group è costretta a rispondere soltanto con tiri dalla lunetta poiché, come dicevamo, i biancorossi non riescono a trovare le giocate collettive e responsabilizzano troppo i singoli. L’atteggiamento delle due squadre è, infatti, l’elemento che adesso sta facendo la differenza: da una parte i padroni di casa ‘affamati’ di punti, combattenti su ogni singolo pallone ed impenetrabili (ma davvero) in fase difensiva e dall’altra un roster che, forse, paga una condizione fisica non ottimale. Troppa San Severo, per ora, poca Pistoia. Coach Carrea chiama il timeout sul punteggio di: 49-32. È ancora lunga per gli uomini di coach Lardo, ma le premesse sono buone. Terzo parziale per chi? Manco a dirlo: Allianz Pazienza: 58-41.

ULTIMO QUARTO – Antelli, Buffo, Angelucci, Di Donato, Ogide. L’ultimo quarto, quello decisivo, l’Allianz decide di giocarselo con tre under! Ragazzi o esperti, titolari o ‘panchinari’ non c’è molta differenza perché conta ciò che in campo si lascia e, per ora, si può solo che fare i complimenti a tutti gli uomini di Lardo. Attenzione, però, la partita non è chiusa e Pistoia, che ricordiamo essere sempre un roster blasonato, prova a rifarsi sotto prepotentemente. Lardo corre ai ripari: Ikangi per Angelucci e Mortellaro per Ogide e Jones, vista la situazione, trova punti d’oro per far respirare tutta la squadra. Capitan Della Rosa non ci sta ed insacca da tre, ma Ikangi controbatte con maggiore veemenza. A metà quarto sul tabellone si legge: 64-53. Diventano 66-55 con la bella realizzazione del numero 7 giallonero. Adesso, con 12 punti di vantaggio, la Cestistica deve soltanto addormentare il match e non ‘entrare’ nella trappola biancorossa. No, questa volta no! Non ci sono errori – tranne qualche sbavatura ad inizio di frazione abbastanza comprensibile -. L’Allianz, a casa sua, fa la voce grossa. È una grande e meritata vittoria! 74-60 il finale.

Credits foto: Antonio Giammetta

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Giorgio Tesi Group Pistoia 74-60 (16-14, 21-12, 21-15, 16-19)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 26 (9/11, 1/4), Andy Ogide 18 (6/6, 1/3), Iris Ikangi 14 (2/2, 3/7), Edoardo Buffo 6 (1/2, 1/2), Chris Mortellaro 5 (2/2, 0/0), Emidio Di donato 3 (0/2, 1/3), Michele Antelli 2 (1/3, 0/1), Simone Angelucci 0 (0/1, 0/1), Filip Pavicevic 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0) – Coach: Lino Lardo

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Andy Ogide, Chris Mortellaro 7) – Assist: 14 (Andre Jones 6) Giorgio Tesi Group Pistoia: Deshawn Sims 13 (6/10, 0/0), Carl Wheatle 10 (3/5, 1/1), Lorenzo Saccaggi 9 (2/6, 0/0), Mitchell Poletti 8 (3/6, 0/1), Gianluca Della rosa 6 (1/2, 1/3), Derrick Marks 5 (0/7, 1/2), Dario Zucca 5 (0/0, 1/4), Joonas Riismaa 4 (0/0, 1/2), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/2), Angelo Del chiaro 0 (0/0, 0/0) – Coach: Michele Carrea

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 19 4 + 15 (Deshawn Sims 6) – Assist: 4 (Deshawn Sims 2)

dott. Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo