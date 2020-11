CALCIO SERIE C – ROCCA GOAL, IL FOGGIA VINCE A VITERBO!!!

Di Lino Mongiello

VITERBESE – FOGGIA 0-1

RETI: 20’ st Rocca (rig.) .

VITERBESE (3-5-2): Daga 6; Mbende 6, Ferrani 5.5, Baschirotto 5.5; Bianchi 5.5, Bensaja 5.5, Salandria 6, Besea 5 (20’ st Simonelli 6), Falbo 5.5 (44’ st Cappelluzzo sv); Rossi 5 (20’ st Calì 5.5), Tounkara 5. In panchina: Maraolo, Markic, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia, Galardi, M. Menghi, Scalera. Allenatore: Taurino 5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 7.5; Anelli 6.5, Gavazzi 6, Galeotafiore 6.5; Kalombo 6, Garofalo 6 (34’ st Vitale sv), Salvi 7, Rocca 7, Di Jenno 6 (34’ st Ndiaye sv); D’Andrea 6 (40’ st Gentile sv), Dell’Agnello 6. In panchina: Vitali, Di Masi, Raggio Garibaldi, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Regoli. Allenatore: Marchionni 6.

ARBITRO: Frascaro di Firenze 6.5.

NOTE: cielo sereno, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Tounkara, Besea, Anelli. Angoli: 7-6. Recupero: 2′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Viterbo, 29 novembre 2020. Al Foggia basta il calcio di rigore di Rocca (20’) per espugnare il “Rocchi” di Viterbo ed aggiudicarsi tre punti di platino. Dopo i due pareggi di fila i satanelli tornano a sorridere e conquistano il terzo successo esterno stagionale. E lo fanno grazie ad una grande prestazione nella ripresa. In effetti la gara ha evidenziato due volti. Bruttissima la prima frazione ed interessante ericca di emozioni nella ripresa. A differenza delle precedenti gare, passato in vantaggio, il Foggia è riuscito a mantenere il prezioso gol dello 0-1 fino al triplice fischio del Sig. Frascaro. E c’è voluta, anche stavolta, la super prestazione di un Fumagalli sempre più decisivo. Almeno tee gli interventi salva-vittoria. Se soltanto i rossoneri avessero lì davanti un uomo di qualità … In ogni caso era importante vincere e la missione è andata in porto. E si potranno affrontare i prossimi impegni con maggior tranquillità.

Mister Marchionni rispetto alla gara infrasettimanale di Vibo Valentia propone una novità per reparto. Galeotafiore al posto di Del Prete, Garofalo per Gentile e Dell’Agnello in luogo dello squalificato Curcio. La prima frazione, nonostante il netto predominio territoriale dei rossoneri è inguardabile. Zero le emozioni e scarsa la qualità tecnica in campo. Le due formazioni non riescono a produrre una sola azione degna di nota e si propongono con un unico schema: il lancio lungo centrale, facile preda dei difensori. Anche perché i rispettivi attacchi non presentano uomini in grado di poter fare la differenza e, conseguentemente, lo 0-0 è il risultato deludente e scontato. In casa rossonera si confermano tutti i limiti in chiave offensiva e l’assenza di Curcio evidenzia ancor più il problema. Come detto è il Foggia a dettare i tempi di gioco ma ogni tentativo nella metà campo avversa non va a buon fine. I cross sono tutti sbilenchi e i quattro angoli a disposizione, non sono sfruttati. L’unica emozione dei primi 45’, una per parte. Più pericolosa quella di Bensaja (3’) su calcio di punizione dal limite che sfiora l’incrocio. E in pieno recupero, Rocca (46’) inoffensivo per Daga. Nella ripresa si vede un altro Foggia. Al quale è annullato un gol. Sul calcio di punizione di Rocca, c’è D’Andrea a toccare di testa e Anelli (7’) devia in rete. Inspiegabilmente il Sig. Frascaro fischia una dubbia posizione di offside. Sale di tono il Foggia. Rocca (12’), gran tiro dal dal limite, colpisce il palo. Poi dal corner, finalmente battuto “degnamente” da Rocca, c’è Dell’Agnello a prolungare la traiettoria per Anelli (19’) che di testa impegna Daga. L’azione prosegue e Galeotafiore viene steso in area. E’ calcio di rigore per i rossoneri. Rocca (20’) indirizza nell’angolo basso e realizza il gol dello 0-1 eludendo l’intuizione di Daga. La Viterbese, subìto lo choc si porta con veemenza in avanti alla ricerca del pari. Simonelli (28’) a colpo sicuro ma Fumagalli respinge. Poi sul corner seguente Anelli rischia l’autogol. Ci prova anche Falbo (30’) con il portiere rossonero ancora pronto alla ribattuta. E Fumagalli, 1’ dopo, si salva ancora sull’inzuccata di Ferrani e Baschirotto, a porta vuota, manda alle stelle. Marchionni, finalmente, ricorre ai cambi per dare freschezza fisica ed atletica ai suoi. L’ultimo sussulto è dei padroni di casa ma Ferrani (48’), di testa, lasciato inspiegabilmente libero da marcatura, spreca la palla del possibile pareggio. Vince il Foggia, meritatamente.