FOGGIA – Incidente SS90, il cordoglio dell’on. Carla Giuliano

Incidente SS90, il cordoglio dell’on. Carla Giuliano

“Le strade di Capitanata, per numero di incidenti spesso letali, continuano ad essere tra le più pericolose d’Italia”. Questo il primo commento dell’on. Carla Giuliano, parlamentare del Movimento 5 Stelle di San Severo alla notizia della morte di una ragazzina travolta e uccisa sulla Strada Statale 90.

Per la parlamentare del Movimento 5 Stelle “è terribile che una giovane vita possa essere spezzata così. Sono costernata e affranta per quanto accaduto. Alla famiglia della giovane va la mia vicinanza ed il mio più profondo cordoglio.”

“Il tema della sicurezza delle strade di Capitanata – rimarca la parlamentare sanseverese – continua ad essere una grande emergenza per il nostro territorio. Pur a fronte di ingenti investimenti effettuati, è necessario un intervento sistemico che punti alla totale messa in sicurezza della viabilità di Capitanata”, conclude la deputata Carla Giuliano.