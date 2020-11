FOGGIA – Per la Provincia di Foggia serve un lavoro corale delle Istituzioni che promuova investimenti, sviluppo, occupazione

Per la Provincia di Foggia serve un lavoro corale delle Istituzioni che promuova investimenti, sviluppo, occupazione.

Commento di Franco Landella, Sindaco di Foggia, a proposito della classifica sulla qualità della vita nell’anno 2019 nelle Province italiane.

“Sul giornale ItaliaOggiSette è stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita nelle Province italiane rispetto all’anno 2019, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche dell’Università La Sapienza di Roma e con Cattolica Assicurazioni.

Apprendo che in Provincia di Foggia la qualità della vita è insufficiente in 7 parametri su 9: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione – formazione – capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero.

Innanzitutto bisogna ricordare che la classifica è su base Provinciale e quindi essa non riguarda esclusivamente la città di Foggia.

Un tale piazzamento può comprendersi se si pensa che tanta parte del territorio della Provincia foggiana vive una situazione economica e sociale molto arretrata e precaria, poiché si pagano oggi ritardi che vengono da lontano. Mancano le infrastrutture; i collegamenti e le prospettive occupazionali. E la maggior parte di questi Comuni, per dovere di cronaca, sono guidati da Amministrazioni di centrosinistra.

A ciò si aggiunga che in provincia l’emergenza Covid19 ha dato il colpo di grazia a un tessuto sociale ed economico già provato.

Apprendo di questa impietosa classifica con sconforto e rabbia.

Sconforto per come Foggia resti una piccola cenerentola tra le province italiane; rabbia per cosa, fino a oggi, non è stato fatto per il benessere di questa realtà.

Lodiamo l’azione repressiva di Prefettura, Magistratura e Forze dell’Ordine, che svolgono quotidianamente un’attività meritoria e lodevole. Al contempo, oggi a Foggia c’è tanta percezione di insicurezza, che scoraggia e paralizza gli investimenti privati.

E’ forte la necessità di accompagnare azioni di legalità con azioni volte a promuovere sviluppo e occupazione.

E’ giunto il momento di prendere coscienza che per la provincia di Foggia serve un lavoro corale di tutte le Istituzioni – il Governo centrale, il Governo regionale – al fine di ideare e realizzare una programmazione strategica, politica ed economica e un preciso piano di investimenti.

Dobbiamo dare ai nostri giovani una possibilità: di formazione, di lavoro, di crescita ed emancipazione. Bisogna far decollare gli investimenti e i collegamenti infrastrutturali.

Senza politiche di ampio respiro e a lungo termine, che incoraggino investitori e creino opportunità di lavoro e crescita, questa Provincia è destinata a essere terreno fertile per la criminalità organizzata.

Penso che la Provincia foggiana meriti tanto e tanto altro: la mia è una richiesta di aiuto, sostegno e confronto diretta alla Regione Puglia e al Governo nazionale, che spero che non resti inascoltata”.