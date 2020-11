SAN SEVERO – IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA SISTEMA DI PREMIALITA’ PER INCENTIVARE L’EDILIZIA SOSTENIBILE

Nell’ultima seduta del 25 novembre il Consiglio Comunale della Città di San Severo, ha approvato la graduazione del sistema di incentivazioni per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico degli edifici, attuando una facoltà attribuita ai Comuni dalla Legge Regionale sull’Abitare Sostenibile.

Sono previste incentivazioni volumetriche che vanno dal 5% al 10% della volumetria massima prevista dal Piano Urbanistico Generale e incentivazioni economiche, consistenti nella riduzione del contributo di costruzione dal 50% fino al 100% in base al raggiungimento dei livelli di sostenibilità del Protocollo ITACA Puglia.

“Si tratta di un importante decisione – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega all’Urbanistica Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – deliberata dal Consiglio Comunale, che incentiva fortemente la realizzazione di interventi innovativi nel campo dell’edilizia, rendendo vantaggioso il recupero dell’edilizia esistente e promuovendo la realizzazione di nuova edilizia sostenibile e attenta al risparmio energetico. E’ uno sbocco lavorativo notevole per le nostre tantissime imprese che operano in ambito edilizio e per tutte le altre imprese, soprattutto di artigiani, che fanno parte della filiera di settore”.

Gli incentivi sono cumulabili con gli ulteriori incentivi previsti a livello nazionale (es. ecobonus 110%), per cui tale scelta potrà contribuire ulteriormente al sostegno di un settore fondamentale per l’economia della città in un momento di notevole difficoltà.

SAN SEVERO, 30 novembre 2020

