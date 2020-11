SAN SEVERO – Social Commerce: come sfruttare i social per vendere online. Mercoledì 2 dicembre web meeting gratuito

Imparare a coniugare racconto e vendita per far sì che i canali social diventino una risorsa importante collegata al profitto. Ecco l’argomento del Web meeting “Social Commerce, raccontarsi e vendere tra poesia e mercanzia” organizzato dal GAL Daunia Rurale 2020 ed aperto a tutte le aziende che avranno voglia di formarsi per sfruttare al meglio tutte le risorse offerte dalla rete.

A curare l’incontro, in programma mercoledì 2 dicembre alle 18.30 sulla piattaforma Zoom, sarà Alessandro Piemontese, social media e advertising specialist, titolare dell’Agenzia creativa foggiana Oissa e co-fondatore della scuola di formazione La Content Academy.

Con l’aiuto di case study vincenti e di un glossario di marketing che aiuterà le aziende a porre le domande giuste a chi si occupa di comunicare e promuovere un brand, si discuterà delle tante e varie possibilità che la nuova era del social commerce offre in un momento difficile come questo.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando la propria adesione a pressgaldauniarurale2020@gmail.com e scaricare su pc o cellulare l’applicazione ZOOM, senza necessariamente iscriversi. Il GAL invierà ai partecipanti una e-mail contenente le credenziali necessarie al collegamento.

L’evento è gratuito.