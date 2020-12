Coronavirus, Hamilton positivo con sintomi lievi, niente Gp Sakhir

ROMA (ITALPRESS) – Lewis Hamilton, pluri-iridato di Formula 1, è positivo al Covid-19. Lo rende noto il sito ufficiale della F.1. Il sette volte campione del mondo non potrà così partecipare nel prossimo fine settimana al Gran Premio di Sakhir, nel Bahrain. Hamilton, che ha conquistato il titolo quest’anno in Turchia e vinto il Gran Premio del Bahrain domenica, secondo quanto fa sapere la Mercedes è stato testato tre volte la scorsa settimana, inclusa la domenica pomeriggio come parte del normale programma di test, restituendo ogni volta un risultato negativo. Ieri mattina, però, il 35enne pilota di Stevenage si è svegliato con sintomi lievi ed è stato informato che un contatto, prima dell’arrivo in Bahrain, era successivamente risultato positivo. Hamilton è stato così costretto a fare un altro test che è poi risultato positivo; un esito che è stato confermato da un secondo test. Il britannico si trova ora in isolamento fiduciario in base ai protocolli per il Covid-19 e alle linee guida di salute pubblica del Bahrain. A parte i sintomi lievi, la Mercedes assicura che il suo fuoriclasse è in forma e sta bene, con l’intera squadra che gli invia i migliori auguri per una pronta guarigione. Hamilton è il terzo pilota di Formula 1 a risultare positivo al nuovo Coronavirus in questa stagione dopo Sergio Perez a Silverstone e Lance Stroll in Germania. Hamilton necessita di un test negativo prima di poter rientrare nel paddock, e quindi resta un dubbio anche per l’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. La Mercedes ha già sottolineato che provvederà alla sostituzione di Hamilton a tempo debito.

