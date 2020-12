Inzaghi “A Dortmund per giocarcela, meritiamo la qualificazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella partita di andata abbiamo vinto meritatamente. Ce la giocheremo anche in casa loro. Siamo orgogliosi di essere imbattuti e della possibilità di poter giocare gli ottavi”. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma al Westfalenstadion. “Ci meritiamo la qualificazione perchè abbiamo fatto quattro partite importanti contro squadre importanti – ha spiegato l’allenatore biancoceleste – Dobbiamo guardare la nostra partita. Sappiamo che c’è un’altra gara a Bruges ma dobbiamo giocare nel migliore dei modi. Vogliamo arrivare a martedì tranquilli. Sarà difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi”, ha concluso Inzaghi.

“Giocando ogni tre giorni abbiamo avuto delle problematiche inaspettate. Oggi l’allenamento è stato discreto. A parte Muriqi sono tutti a disposizione. Luiz Felipe e Caicedo sono da valutare e domani deciderò con calma la formazione” ha aggiunto. Convinto dei mezzi della propria squadra anche il centrocampista Lucas leiva.

“Abbiamo giocato bene all’andata però domani sarà diverso, perchè giocheranno in casa. Sarà una sfida difficile, ma se scendiamo in campo come nelle scorse partite possiamo vincere. La squadra ha dimostrato di avere tanta voglia e un buon approccio. Dobbiamo continuare così” ha detto il brasiliano. “Tifosi? Con lo stadio pieno sarebbe stata una motivazione in più per entrambi. Contro l’Udinese non abbiamo fatto una grande gara ma penso che la squadra è matura e non dobbiamo cercare alibi. Abbiamo perso perchè non abbiamo meritato, domani è l’occasione per ripartire”.

