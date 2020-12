SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LA PROVINCIA DI FOGGIA TRA I PRINCIPALI PROTAGONISTI NAZIONALI E’ IMPEGNATA IN UNA VASTA OPERAZIONE PROGETTUALE

La Provincia di Foggia, in co-pogrammazione con il Centro Studi e Volontariato di Capitanata CE.S.EVO.CA, ha visto l’approvazione di 9 programmi d’intervento per un numero complessivo di 101 progetti di servizio civile universale che vedranno l’impiego in Capitanata e all’estero di ben 428 operatori volontari, oltre ad un programma relativo ad altri 3 progetti da attuarsi nell’ambito delle misure previste per Garanzia Giovani nei quali troveranno impiego ulteriori 176 volontari dislocati nei maggiori comuni della provincia.

Il totale dei volontari che saranno impegnati durante il 2021 è di 604 unità.

Particolarmente soddisfatto, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta che, alla luce dell’ottimo risultato raggiunto ha dichiarato: “Si tratta di una vasta operazione progettuale finora mai messa in campo che, nonostante le comprensibili difficoltà operative emerse a causa delle note condizioni sanitarie in cui versa il Paese, riuscirà a distribuire sul territorio provinciale oltre tre milioni di euro, a fronte di servizi di pubblica assistenza e di promozione della cultura e della legalità”. In sintonia il Consigliere delegato, Luigi Fusco che, avendo seguito da vicino lo staff dell’Ente durante la difficile fase progettuale, ne conferma un vivo apprezzamento per il lavoro svolto, l’impegno e la professionalità che collocano la Provincia di Foggia tra i principali protagonisti nazionali del Servizio Civile Universale.