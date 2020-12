BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza, si torna già in campo: domani turno infrasettimanale a Rieti

Nemmeno il tempo di gustarsi la bella vittoria tra le mura amiche contro Pistoia che è già ora di nuova palla a due per la Cestistica Città di San Severo.

Il team del Presidente Ciavarella (che ieri ha festeggiato, con i primi due punti stagionali, il proprio compleanno) sarà di scena al PalaSojourner di Rieti per il turno infrasettimanale di campionato. Gli esterni Dalton Pepper e Steve Taylor sono gli uomini di punta degli amaranto-celesti di Coach Rossi, che nello starting five annoverano anche gli esperti Tommasini, Sanguinetti e de Laurentiis. Il play Fumagalli, l’ala Stefanelli e l’ex Campli e Chieti Riziero Ponziani, valide alternative pronte a saltare sul cubo del cambio. Una sola gara disputata finora per i reatini ed una vittoria, anche per loro, ai danni di Pistoia.

Sarà un amarcord per Coach Lardo che torna in terra laziale dove così bene ha fatto a metà degli anni 2000.

I Neri, galvanizzati dal successo con Pistoia, proveranno fino all’ultimo a recuperare la piena condizione fisica di Marco Contento e a bissare la prova contro i toscani specialmente a livello difensivo, sperando di sortire lo stesso risultato finale, assicurandosi un po’ di fieno in cascina, prima di ricevere la corazzata Scafati al Palacastellana domenica prossima.

Appuntamento dunque a domani 2 dicembre: salto a due alle ore 20.00 con direzione arbitrale affidata ad Francesco Terranova di Ferrara, Alessandro Costa di Livorno e Valerio Salustri di Roma. Diretta streaming come di consueto su LNP PASS.

Credits photo: Antonio Giammetta

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo