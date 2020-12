BASKET SERIE A2 – L’Allianz Pazienza San Severo è reattiva, ma Rieti lo è di più e si porta a casa il match

Referto giallo per l’Allianz Pazienza San Severo in terra reatina. Al “PalaSojourner” vincono gli amarantocelesti più solidi ed energici per: 70-64. Il copione del match ha raccontato una gara molto equilibrata e tattica nel primo tempo come confermato anche dai due parziali: +4 San Severo alla prima frazione e +3 Rieti nella seconda. Dopo la pausa lunga, invece, i padroni di casa hanno spinto sull’acceleratore staccando gli avversari per dieci lunghezze per poi mantenere fino all’ultimo una verve realizzativa davvero ammirevole e portarsi a casa i due punti. Brava la Kienergia che ha colpito con precisione e uno straripante atletismo nei momenti chiavi del match – soprattutto nel terzo e quarto quarto – testimoniato dagli ottimi rendimenti di Taylor, De Laurentis, Tommasini e Stefanelli. Dalla sponda opposta, sull’impatto e la mentalità avuta, dall’inizio alla fine, dalla Cestistica c’è poco da recriminare poiché ha giocato con testa e cuore (ricordiamo che non è nemmeno partito per la trasferta laziale Marco Contento ancora alle prese con un fastidio muscolare alla schiena).

L’errore dei neri è il non essere riusciti a dare concretezza, efficacia e continuità ai suoi momenti migliori, forse per la stanchezza accumulata di domenica scorsa e la sfortuna di perdere Andre Jones all’ultimo quarto. Da rivedere, sono le percentuali da oltre l’arco, qualche sbaglio di troppo sotto canestro e la poca reattività nel recuperare le seconde palle. La sconfitta di questa sera insegna comunque qualcosa e dimostra quanto la pallacanestro e soprattutto questo Campionato siano imprevedibili. L’ostacolo è sempre dietro l’angolo e non è concesso abbassare la guardia altrimenti squadre anche della stessa portata (come Rieti lo è per San Severo) possono ostacolare il percorso che, per noi, porta alla salvezza. Adesso, è importante guardare il bicchiere mezzo pieno, lavorare sulle imperfezioni e ripartire dalle cose buone del primo tempo e dalle prestazioni rassicuranti di Jones, Ogide, Antelli e Di Donato. Serviranno prove di orgoglio per dimostrare di essere un roster completo come lo si è stati contro Pistoia, cercando di allungare per tutti i 40′ quanto di positivo è stato mostrato nella sfida odierna.



Adesso, il tempo per riprendersi dalle fatiche della contesa, purtroppo, è poco. All’orizzonte c’è la gara di domenica 6 Dicembre alle 18 quando al “Falcone e Borsellino” arriverà Scafati – forse con Napoli – la squadra più forte del Campionato di Serie A2. Il risultato, almeno sulla carta, sembra già essere scritto, ma abbiamo detto che il basket è bizzarro e come si legge nei manuali storici, a volte, i ‘Davide’ possono battere i giganti ‘Golia’.



Credits foto: Massimo Rinaldi | Kienergia NPC Rieti

Il tabellino

Kienergia Rieti – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 70-64 (14-19, 20-13, 18-12, 18-20)

Kienergia Rieti: Steve Taylor 21 (7/9, 2/4), Quirino De laurentiis 15 (6/9, 1/1), Francesco Stefanelli 10 (2/7, 1/4), Claudio Tommasini 10 (3/4, 1/4), Dalton Pepper 8 (4/8, 0/3), Riziero Ponziani 4 (2/2, 0/0), Carlo Fumagalli 2 (1/2, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/1, 0/3), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0) – Coach: Alessandro Rossi

Tiri liberi: 5 / 15 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Steve Taylor 9) – Assist: 17 (Giacomo Sanguinetti 6)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 16 (4/8, 2/3), Michele Antelli 14 (4/6, 0/3), Andy Ogide 11 (0/1, 3/10), Emidio Di donato 10 (2/4, 2/2), Simone Angelucci 5 (1/1, 1/4), Chris Mortellaro 4 (1/4, 0/0), Iris Ikangi 3 (0/1, 1/3), Filip Pavicevic 1 (0/1, 0/2), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0) – Coach: Lino Lardo

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Chris Mortellaro 10) – Assist: 8 (Michele Antelli 3)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo