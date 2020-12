FOGGIA – Emergenza abitativa nella città: il commento di Franco Landella, Sindaco di Foggia

“ In questi giorni la città di Foggia vive una vera a propria emergenza abitativa.

In particolare, la società con cui il Comune di Foggia aveva stipulato un accordo quadro per assegnare 32 alloggi a nuclei familiari bisognosi, è venuta meno rispetto agli impegni presi, causando un disservizio all’Amministrazione, anche in termini di programmazione strategica rispetto alla questione abitativa.

Questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune ho convocato un tavolo tecnico tra Amministrazione Comunale, parti sociali e associazioni di categoria al fine di sensibilizzare e di trovare una soluzione all’emergenza. Ho quindi fatto un appello per aiutare queste famiglie indigenti, nonostante in città si registra un elevato numero di alloggi sfitti.

Alcuni imprenditori della città hanno già dato disponibilità a concedere alloggi alle famiglie bisognose: è importante che le Istituzioni facciano sentire la loro presenza e sostegno.

Inoltre, mi impegno ad adottare al più presto un atto di indirizzo della Giunta Comunale, in accordo con Arca Capitanata, al fine di reperire e assegnare adeguati alloggi alle famiglie che residuano e che sono, ancora oggi, senza un tetto dove vivere.

In proposito, ho istituito un apposito Fondo di Solidarietà, grazie al quale il Comune di Foggia riconoscerà a ciascun nucleo familiare una somma di euro 300 per la corresponsione del canone di locazione di un immobile e il pagamento anticipato dei primi sei mesi di locazione.