FOGGIA – Prorogati i termini per la partecipazione delle imprese al bando “Voucher Turismo 2020” della CCIAA

C’è tempo fino alle ore 21,00 del 7 dicembre per le imprese di Capitanata per candidarsi al bando Voucher Turismo 2020 pubblicato dalla Camera di Commercio di Foggia a sostegno del settore.

Il bando rende disponibili con quattro misure di intervento, attraverso un voucher dell’importo massimo di 5000 euro, risorse economiche da utilizzare per la messa in sicurezza delle strutture ricettive, la formazione del personale; per interventi di comunicazione e commercializzazione mirata e per la promozione e il rafforzamento del turismo enogastronomico e culturale.

Beneficiari di questo sostegno sono le piccole e medie aziende turistiche aventi sede nella provincia di Foggia, in regola con le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e con il pagamento del diritto annuale camerale. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo scegliendo tra le diverse misure previste. La dotazione complessiva resa disponibile è pari a oltre 165 mila euro. Un intervento fortemente voluto dagli amministratori dell’Ente per aiutare le aziende del territorio alle prese con la crisi economica causata dal perdurare dell’emergenza legata al diffondersi della pandemia.