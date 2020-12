LA PANDEMIA COSTRINGE GLI ITALIANI A ERODERE I RISPARMI

IL 47% delle famiglie italiane cioè una famiglia su due è costretta a risparmiare a causa della difficoltà economica in cui si fa fronte soprattutto in questo periodo di pandemia . È quanto emerge dall’indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani nel 2020 dalla Direzione studi e Ricerche di Intesa San Paolo e dal Centro Enaudi dove l’edizione di quest’anno è dedicata ai risparmiatori e agli effetti della crisi finanziaria ed economica causata dal Covid-19. Il 15,3 per cento vede le entrate ridursi significativamente o addirittura azzerarsi (3,1 per cento); il 19,4 per cento ha chiesto e ottenuto aiuti economici. Sono dunque 600 mila le famiglie in difficoltà che hanno colpito particolarmente le famiglie degli ultra 55- enni non ancora in pensione , l’impatto inoltre ha afflitto il

28% di coloro che hanno il reddito inferiore del campione (fino a 1600 euro mensili) mentre ha sfiorato la

categoria che ha un mensile superiore a 1600 euro del 5,7%, cosi ritornano a farsi vedere le differenze sul reddito che da qualche anno sembravano in diminuzione. La crisi sanitaria peggiora le aspettative tra chi prevede un miglioramento e un peggioramento delle prospettive di reddito con una negatività pari al 20%, inoltre si interrompe il miglioramento dei giudizi di sufficienza del reddito che scebnde al 63,8%.Il

primo obiettivo degli investimenti resta la sicurezza al 59,2%.

Antonella Stefania