MONTE SANT’ANGELO – 6 PERSONE IN UN CIRCOLO PRIVATO PER VEDERE JUVENTUS – BENEVENTO. SANZIONATE

Succede a Monte Sant’Angelo, dove una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, impegnata nel controllo del rispetto della normativa anti-covid, ha sorpreso 6 persone che per vedere una partita di calcio si sono riunite e assembrate nel locale club della Juventus, venendo meno alle ormai note cautele da adottare per limitare i contagi.

A segnalare le persone assembrate, una telefonata anonima che ha allertato i Carabinieri, i quali giunti nel centro storico, in via Reale Basilica, hanno effettivamente accertato che 6 persone, dell’età compresa tra i 30 e i 70 anni, si erano assembrate e stavano tranquillamente guardando la partita all’interno del club, con serranda abbassata e saracinesca chiusa, sperando di non essere scoperti.

I presenti, certamente mossi dalla passione per il calcio e dalla voglia di evadere, avendo di fatto violato la norma, sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’ art 4 d.l 19/2020, convertito in legge 35/2020.

Sono tuttora in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità del Presidente del Club – che si precisa non era presente al momento del controllo – in merito all’utilizzo del locale, formalmente chiuso in seguito alle note restrizioni.