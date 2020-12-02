SAN SEVERO – IL COVID 19 NON SI FERMA. ANCORA IN AUMENTO IL NUMERO DEI POSITIVI IN CITTA’

di ·

621 visualizzazioni
Dati Covid Città di San Severo aggiornati al 30 novembre 2020:
✅ 458 Positivi
❓ 127 attesa tampone
❎ 74 negativi

 

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento