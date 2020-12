SAN SEVERO – IL TAR DA RAGIONE AL COMUNE. SDERLENGA “500MILA EURO PER LE STRADE PODERALI”. OK ANCHE PER LESINA, APRICENA, SAN NICANDRO E MANFREDONIA

Francesco Sderlenga, capogruppo a Palazzo dei Celestini, di Iniziativa Democratica Puglia-San Severo, commenta la sentenza del TAR Puglia, in merito al finanziamento regionale sulle strade poderali nel comune di San Severo: “La sentenza fa giustizia e conferma che avevamo ragione. San Severo otterrà i finanziamenti per la manutenzione delle strade poderali”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la sentenza il 21 ottobre scorso, che ha accolto il ricorso sul ricorso proposto dai Comuni di: Apricena; Lesina; Manfredonia; San Nicandro Garganico; San Severo in merito ai finanziamenti del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) negati in prima istanza dalla Regione Puglia – ha commentato Francesco Sderlenga – Si trattava di misure che riguardavano la manutenzione delle strade poderali del comune di San Severo, in concomitanza con l’alluvione del 2014 che le aveva resa impraticabili, arrecando disagi agli agricoltori. Somme che avevamo richiesto, come amministrazione comunale – assessorato alle attività produttive e agricoltura, all’epoca deleghe che detenevo. Siamo ricorsi al TAR Puglia e la sentenza ci ribadisce che avevamo ragione già prima. Quindi, San Severo avrà i 500.000 Euro che saranno usati per sistemare le strade poderali.