SAN SEVERO – RITROVATA LA FIAT PANDA DELL’USCA PER LE VISITE DOMICILIARI AI MALATI COVID-19. LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO MIGLIO

E’ stata ritrovata dai militari dell’Arma dei Carabinieri di San Severo la Fiat Panda in dotazione al servizio ASL dell’USCA, l’autovettura in uso ai medici per effettuare visite domiciliari ai pazienti Covid. Il mezzo era stato rubato da ignoti.

“Saluto come notizia estremamente positiva il ritrovamento della Fiat Panda – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – che permette con immediatezza il ripristino completo di un servizio assolutamente necessario per i tanti – troppi – pazienti che ricevono giornalmente le visite domiciliari da parte dei sanitari. Esprimo a nome dell’intera Amministrazione Comunale il più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, alla Compagnia di San Severo, al Comandante Magg. Ivano Bigica, per aver in tempi rapidissimi ritrovato e restituito il mezzo indispensabile per far fronte alle numerose richieste da parte dei cittadini positivi al Covid – 19”.

SAN SEVERO, 2 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo