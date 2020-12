FOGGIA – L’IMPEGNO E LE AZIONI MESSE IN ATTO DALLA UILPOSTE HANNO DATO I RISULTATI.  ATTIVAZIONE DI TEST RAPIDI PER LE LAVORATRICI E PER I LAVORATORI DI POSTE ITALIANE

L’IMPEGNO E LE AZIONI MESSE IN ATTO DALLA UILPOSTE DI FOGGIA HANNO DATO I RISULTATI. RICORDIAMO CHE ABBIAMO SOLLECITATO DA TEMPO, COINVOLGENDO ANCHE GLI ORGANI DI INFORMAZIONE L’ATTIVAZIONE DI TEST RAPIDI PER LE LAVORATRICI E PER I LAVORATORI DI POSTE ITALIANE.

Infatti, il 1 dicembre si è tenuto l’incontro fra Poste italiane e le Rappresentanze delle OO.SS. con le Segreterie Nazionali, in veste di Osservatorio Paritetico Nazionale della Sicurezza incentrato sulla necessità di mettere in atto una forte attività di screening sull’intera popolazione postale.

L’operatività, fortemente sostenuta dalla UILPOSTE di Foggia (vedi precedente comunicato del 25/11/2020 che si allega) si sostanzierà nella somministrazione nei confronti di 100 mila lavoratori di tamponi rapidi (antigenici), test che saranno effettuati da personale qualificato dipendente da aziende esterne di servizi.

Previsto l’avvio a metà dicembre, con tamponi effettuati prioritariamente su siti produttivi/operativi che hanno registrato più casi di contagio. Questa prima fase, cosiddetta sperimentale, coinvolgerà 7000 unità, per poi proseguire su circa 140 siti e circa 25000 lavoratori complessivi toccati dall’indagine. A metà Gennaio partirà la fase massiva, con estensione alle restanti realtà produttive e coinvolgimento di ulteriori 75 mila addetti. Si rammenta che la somministrazione del tampone avverrà su base volontaria.

LA UILPOSTE DI FOGGIA ESPRIME GRANDE SODDISFAZIONE PER IL RISULTATO RAGGIUNTO CHE AVRA’ RICADUTE ALTAMENTE POSITIVE PER LE LAVORATRICI E PER I LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA CHE DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA SANITARIA HANNO DIMOSTRATO SENSO DI RESPONSABILITA’ E GENEROSA ABNEGAZIONE NEL LORO LAVORO QUOTIDIANO.

IL SEGRETARIO TERRITORIALE Carlo Macrini