SAN SEVERO – DICEMBRE: ECCO IL CALENDARIO DELLA GENTILEZZA

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Gentilezza, la cui delega è seguita direttamente dal Sindaco Francesco Miglio, ha fatto proprio, su iniziativa dell’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo, il CALENDARIO DELLA GENTILEZZA predisposto dalla Rete Nazionale della Gentilezza e dal MOVIMENTO MEZZOPIENO.

“Rendiamo noto alla nostra comunità Il Calendario della Gentilezza: 31 gesti carini, uno per ogni giorno del mese di dicembre, da donare agli altri anche durante le festività natalizie nonostante il delicato periodo che stiamo attraversando per la pandemia Covid 19 – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Ambasciatrice De Vivo – quindi non si tratta del solito e normale calendario dell’Avvento, ma di un vero e proprio calendario pensato per donare dei gesti di gentilezza alle persone che ci circondano nel periodo dal 1° al 31 dicembre. Ci auguriamo che tanti concittadini prendano spunto dai messaggi quotidiani. Il “Calendario della Gentilezza” è conseguentemente l’alternativa al calendario dell’Avvento ed è stato lanciato dal Movimento Mezzopieno – cui abbiamo aderito – in occasione del periodo natalizio per diffondere positività con piccoli gesti.

SAN SEVERO, 3 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo