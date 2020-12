SAN SEVERO – ATTIVATA LA CAMPAGNA PROMOZIONALE “QUEST’ANNO I REGALI ACQUISTIAMOLI IN CITTA” PER INCENTIVARE GLI ACQUISTI A LIVELLO LOCALE NEL PERIODO NATALIZIO

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore con delega al Commercio Felice Carrabba, ha approvato una delibera con cui si è impegnata ad attivare la CAMPAGNA PROMOZIONALE “QUEST’ANNO I REGALI ACQUISTIAMOLI IN CITTA”, PER INCENTIVARE GLI ACQUISTI A LIVELLO LOCALE NEL PERIODO NATALIZIO.

“Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento del contagio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore Carrabba – ha determinato pesanti effetti sul tessuto socio-economico della città. Il settore del commercio al dettaglio sta subendo in modo consistente gli effetti delle misure restrittive in materia di spostamenti e di distanziamento interpersonale e gli esercenti locali guardano con preoccupazione, dal punto di vista economico, all’imminente periodo delle festività natalizie, che rappresenta una parte consistente del volume d’affari dell’intero anno di attività. Pertanto abbiamo deciso di sostenere pubblicamente e con energia una Campagna di sensibilizzazione, a cura dell’Assessorato al Commercio, per incentivare l’acquisto dei regali natalizi nei negozi della città, supportando le attività commerciali locali già fortemente indebolite dalle restrizioni della pandemia. Si tratta di un autentico invito a comprare qui a San Severo e nei nostri negozi!”.

SAN SEVERO, 4 dicembre 2020

