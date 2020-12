SAN SEVERO – Convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza il 7 dicembre

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,00 di lunedì 7 dicembre 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,00 di mercoledì 9 dicembre 2020, per la trattazione del seguente punto:

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C.C.;

2. Installazione sistemi di videosorveglianza dinanzi agli istituti scolastici cittadini di San Severo – O.D.G.;

3. Istituzione Comunità energetica locale ai sensi della L.R. 1346/2020. – Mozione;

4. Programma degli interventi comunali per il diritto allo studio – Esercizio 2021;

5. Salvaguardia degli Equilibri per l’Esercizio 2020/2022 (art. 193 del D.LGS. n. 267/2000);

6. Approvazione del Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;

7. Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale, uffici ed attività commerciali da realizzarsi in zona Br3 (art. p28 NTA del PUG) – DITTA: Di Capua Società Agricola a r.l – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 L.R. N. 20/2001;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.113 del 2020 del Giudice di Pace di San Severo;

9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.77 del 2020 del Giudice di Pace di San Severo;

10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.249 del 2019 del Giudice di Pace di San Severo;

11. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.52 del 2020 del Tribunale di Foggia;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.70 del 2020 del Giudice di Pace di San Severo;

13. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenza n. 1788/2020 Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro;

14. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenze n. 1016/2020 della CDA di Bari – n. 100/2020 e n. 193/2020 del GDP;

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194/TUEL primo comma lett. a). – Sentenze n. 276/2019 – n.267/2019 – n. 257/2019 – n. 221/2019 del GDP e n. 2391/2019 del Tribunale di Foggia;

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Decreto ingiuntivo n.1344 del 2019 del Tribunale di Foggia.

SAN SEVERO, 4 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo