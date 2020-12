BASKET SERIE A 2 – LA CESTISTICA SAN SEVERO ATTENDE LA CORAZZATA SCAFATI

Terzo match in sette giorni per la Cestistica Città di San Severo. Dopo l’ottima vittoria in casa con Pistoia e la sconfitta di misura a Latina, i Neri di Coach Lardo si apprestano a ricevere Scafati. Non un avversario sconosciuto per Ogide e soci, giacché le due squadre si sono già affrontate in Supercoppa, con i flegrei che rifilarono un sonoro trentello ai dauni. Coach Finelli è alla guida di un’autentica fuoriserie per la categoria: Marino, Thomas, Musso, Rossato, Benvenuti, Cucci, Sergio fino all’ultimo arrivato Darryl Joshua Jackson, che rimpiazza l’infortunato Culpepper, costituiscono un roster impeccabile sia sugli esterni che nel pitturato. Ed infatti la Givova ha trionfato in Supercoppa e viaggia con 2/2 alla voce vittorie in campionato.

Ovviamente San Severo non è affatto intenzionata a recitare la parte della vittima sacrificale cosciente che in questo campionato strano ogni partita ha una storia a sé. Purtroppo anche in questa occasione sarà lo staff medico a “fare la formazione” giacché all’infortunato Contento si è aggiunto Jones, uscito anzitempo dal parquet di Rieti a causa di un fastidio muscolare, per il quale lo staff medico si sta prodigando per scongiurarne l’assenza e affinchè possa scendere in campo “in extremis”.

Appuntamento a domenica ore 18.00 con direzione arbitrale affidata ad Alessio Dionisi di Fabriano, Angelo Valerio Bramante di Verona e Marco Marzulli di Pisa e diretta streaming riservata agli abbonati LNP PASS.

Credits foto: Massimo Rinaldi

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo