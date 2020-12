SAN SEVERO – 30 POSTI DI BLOCCO DELLA POLIZIA. 602 VEICOLI CONTROLLATI, TANTE SANZIONI

SAN SEVERO: IL BILANCIO SETTIMANALE DELLA POLIZIA DI STATO NELL’ALTO TAVOLIERE.

Nel corso della settimana sono stati organizzati diversi servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, che hanno coinvolto il personale del Commissariato di P.S. di San Severo e il Reparto Prevenzione Crimine.

E’ stata eseguita una misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di uno straniero per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati conseguiti i seguenti risultati:

persone controllate nr. 459.

controlli a pregiudicati nr.29

controlli a cittadini stranieri nr. 6

perquisizioni nr. 7

esercizi pubblici controllati nr. 0

posti di controllo nr. 30

veicoli controllati nr. 602

infrazioni cds nr. 5

infrazioni nr. 7 violazione amministrativa art. 4 /1DL19/20208 (Covid); 5 delle quali contestate a persone controllate a San Severo, ma provenienti da altre regioni.

guida senza patente nr. 1

infrazioni per mancanza di copertura assicurativa nr. 2

Nel corso della settimana, personale dell’Ufficio misure di prevenzione ha tratto in arresto un uomo di san severo di 61 anni, pregiudicato, a seguito di esecuzione di ordine di carcerazione, per violazione agli obblighi della sorveglianza speciale.

Agenti della squadra di P.G. del Commissariato hanno eseguito una misura cautelare dell’obbligo di dimora, per un cittadino romeno residente in Molise classe 94, che agli inizi di novembre a seguito di controllo degli agenti era stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina.

5.12.2020