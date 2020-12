APRICENA: LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO PER LE LUMINARIE CITTADINE DI NATALE. SOBRIETÀ E RISPETTO PER IL DIFFICILE MOMENTO.

“Con il voto unanime della Giunta comunale, in seguito a quanto emerso dalla Cabina di Regia per le iniziative in periodo di emergenza covid, è stato approvato in giunta il progetto per la realizzazione delle luminarie decorative natalizie”.

Lo dichiara l’assessore Anna Maria Torelli: “Il Natale che ci apprestiamo a vivere sarà un Natale diverso, condizionato dalla situazione che tutto il mondo si trova ad affrontare per via del Covid. Come Amministrazione, non potendo organizzare i tradizionali eventi natalizi a causa delle restrizioni imposte dalle normative anti Covid, abbiamo deciso di utilizzare parte delle risorse previste, riducendole rispetto agli scorsi anni, per abbellire la Città, seppure in tono ridotto.

Il sindaco Antonio Potenza dichiara:- Anche con la sofferta quanto obbligata decisione di sospendere il tradizionale cartellone natalizio degli eventi, abbiamo comunque voluto dare un segnale di speranza tenendo “accesa” la città. Vogliamo trasmettere un messaggio di vivacità e di incoraggiamento ai cittadini e agli esercizi commerciali, che si realizza con minori spese rispetto agli anni precedenti, a carico del bilancio comunale.

Già la prossima settimana ci sarà l’accensione di un albero di Natale in piazza Federico II e delle luminarie in Corso Roma, piazza papa Giovanni Paolo II e in via Palmiro Togliatti oltre ad illuminare con una proiezione in video Mapping la Casa comunale.

L’installazione delle luci natalizie comincerà a breve e sarà conclusa nel giro di qualche giorno, per illuminare alcuni luoghi significativi di Apricena in questo Natale, nonostante il difficile momento.