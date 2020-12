BASKET SERIE A 2 – Troppa Givova per l’incerottata Allianz. Scafati vince al “Falcone e Borsellino” per 59-89

Come le altre due squadre che l’avevano preceduta in Campionato, anche l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è costretta a cedere il passo alla Givova Scafati che prosegue imbattuta la propria corsa al vertice della Serie A2. La partita finisce 59 – 89 per la formazione guidata da Alessandro Finelli contro i gialloneri che ben poco hanno potuto limitare il gioco avversario. Chiariamolo subito, la partita non era alla nostra portata.

La Cestistica aveva più minuti sulle gambe rispetto agli ospiti – vista la fatica dell’infrasettimanale contro Rieti ed il riposo di Scafati – era priva di due giocatori fondamentali come il finalizzatore di riferimento Andre Jones e il duttile Marco Contento e con un Ogide (autore di 19 punti) a mezzo servizio. Se questo non dovesse bastare, ricordiamo che al “Falcone e Borsellino” si sono presentati i detentori della Supercoppa con campioni del calibro di Thomas, Benvenuti, Jackson, Marino (solo per citarne alcuni). Nelle normali condizioni, dunque, un match già scritto, se poi ci si mette di mezzo anche la sfortuna e gli acciacchi muscolari diventa a tutti gli effetti un’odissea. E così è stato. Tale doverosa premessa, di certo non un alibi, implica quindi la giusta valutazione sia per gli uomini di Lino Lardo che per i tifosi.

Le sconfitte non sono tutte uguali. Le avversarie non sono tutte uguali. Si può perdere senza gioco o facendolo male con le ‘piccole’ e si può perdere con le ‘grandi’ provando, con i limiti del caso, a respingere con orgoglio alle molteplici avversità proprio come la sfida odierna. Coraggio, Allianz! Il periodo non è favorevole, ma non per questo bisogna tirare i remi in barca. San Severo, siamo sicuri, è con te e non soltanto al centro delle nuove maglie ufficiali viste per la prima volta questa sera. Avrai sempre l’appoggio dei tuoi sostenitori che ora più che mai – e questo deve essere un monito – ti sono (e devono) starti vicino.



Prossimo appuntamento domenica 13 Dicembre alle ore 18 contro Cento. Si gioca al “Pala Benedetto”, con la speranza di ben… dire sui nostri ragazzi!

Credits photo: Antonio Giammetta

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Givova Scafati 59-89 (6-23, 20-24, 13-23, 20-19)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 19 (8/10, 0/6), Edoardo Buffo 13 (2/2, 3/5), Filip Pavicevic 9 (3/5, 1/1), Michele Antelli 7 (1/2, 0/5), Simone Angelucci 6 (3/5, 0/2), Chris Mortellaro 5 (2/3, 0/0), Iris Ikangi 0 (0/2, 0/4), Emidio Di donato 0 (0/2, 0/2), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Andre Jones 0 (0/0, 0/0) – Coach: Alessandro Finelli

Tiri liberi: 9 / 17 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Andy Ogide 13) – Assist: 10 (Michele Antelli 5)

Givova Scafati: Riccardo Rossato 20 (7/8, 1/1), Lorenzo Benvenuti 14 (5/6, 1/1), Bernardo Musso 11 (1/2, 3/5), Charles Thomas 10 (2/4, 0/2), Valerio Cucci 9 (3/5, 0/2), Antonino Sabatino 9 (3/4, 1/1), Darryl joshua Jackson 7 (1/3, 1/4), Luigi Sergio 5 (1/2, 1/2), Tommaso Marino 2 (0/1, 0/3), Vincenzo Festinese 2 (1/1, 0/1) – Coach: Lino Lardo

Tiri liberi: 17 / 28 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Lorenzo Benvenuti 7) – Assist: 14 (Antonino Sabatino 4)

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo