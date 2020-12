CALCIO SERIE C – SUPER FOGGIA… BATTUTO IL PALERMO!!!

Di Lino Mongiello

CALCIO: SERIE C/C. FOGGIA-PALERMO 1-0

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Anelli 6.5 (49’ st Galeotafiore sv), Gavazzi 6 (38’ st Germinio sv), Del Prete 6.5; Kalombo 6, Vitale 7 (25’ st Garofalo 6), Salvi 6.5, Rocca 7, Di Jenno 6.5; Curcio 6.5 (38’ st Dell’Agnello sv); D’Andrea 7 (49’ st Pompa sv).

In panchina: Vitali, Ndiaye, Raggio Garibaldi, Morrone, Aramini, Tomassini, Balde.

Allenatore: Marchionni 6.5.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 5.5; Accardi 5.5, Somma 5.5 (38’ st Martin sv), Marconi 5.5, Crivello 5; Broh 5.5 (8’ st Palazzi 5.5), Odjer 5.5 (20’ st Rauti 5); Kanouté 5.5 (20’ st Valente 5.5), Luperini 5, Floriano 6 (8’ st Lucca 5.5); Saraniti 5.5.



In panchina: Fallani, Doda, Silipo, Lancini, Peretti.

Allenatore: Boscaglia 5.5.

ARBITRO: Angelucci di Foligno 6.5.

RETI: 17’ pt D’Andrea 36’Rocca.

NOTE: giornata di pioggia, terreno pesante. Ammoniti: Crivello, Saraniti, Lucca, Kalombo, Dell’Agnello, Salvi. Angoli: 0-7. Recupero: 0′, 5′.Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Con il più classico dei risultati, il Foggia supera il Palermo (2-0) e continua la rincorsa verso la salvezza. Sul successo dei rossoneri non c’è la minima ombra. La squadra diretta da Mister Marchionni è stata superiore in tutti i reparti ed ha chiuso le sorti del match già nei primi 45’. Solida in difesa, aggressiva a centrocampo e spietata in attacco. Questo ha chiesto il tecnico dei satanelli e i ragazzi hanno risposto alla grande. Non era facile affrontare un Palermo ambizioso e voglioso di spiccare il volo verso la vetta della classifica ma sacrificio ed impegno hanno garantito al Foggia i tre più che meritati punti. E adesso la squadra si esprime anche meglio, sulle ali dell’entusiasmo e dei risultati. Sotto la pioggia battente e con un terreno di gioco abbastanza pesante, i rossoneri, con addosso la maglia del centenario hanno voluto onorarla nel miglior modo possibile. E hanno fatto capire subito agli avversari quanto erano determinati a conquistare l’intera posta in palio. Infatti la partenza del Foggia è stata impressionante. Curcio (1’), controllo di petto e tiro al volo, alto. Poi, sul rinvio lungo di Fumagalli, D’Andrea (4’) ha anticipato Pelagotti e il diretto marcatore ma non ha trovato la porta. Il Palermo ha provato ad affacciarsi nella metà campo avversaria con Saraniti (16’) ma il colpo di testa centrale e debole non ha impensierito Fumagalli. L’azione insistita del Foggia ha prodotto il gol del vantaggio. Vitale ha trovato il corridoio giusto per il diagonale vincente di D’Andrea (17’) che non ha lasciato scampo a Pelagotti. Il gol del vantaggio ha scosso il Palermo che ha alzato il proprio raggio di azione e costretto il Foggia ad indietreggiare. L’attenta difesa dei padroni di casa ha avuto un solo sbandamento. Il mancato intervento Gavazzi e Kalombo ha consentito a Floriano (19’) di battere a rete ma la sfera s’è infranta sul palo e, sulla ribattuta, Saraniti non si è fatto trovare pronto. Il Foggia non s’è impaurito e ha continuato ad esprimersi nel migliore dei modi. Pressing asfissiante a centrocampo e subito pronto a provare l’affondo decisivo. In un paio di occasioni l’errore nell’ultimo passaggio non consente di poter raddoppiare. Ma per il colpo del 2-0 non bisogna aspettare molto. Vitale, bissa l’assist, stavolta per Rocca (36’) che si fa spazio per il tiro dal limite e con un chirurgico rasoterra beffa Pelagotti. Adesso sì che il Palermo accusa il colpo. Il Foggia potrebbe addirittura triplicare ma sul cross di D’Andrea per il classico “pelo” non ci arriva l’ottimo Vitale. Si va quindi al riposo sul 2-0 per i rossoneri convincenti e soprattutto molto efficaci nella prima frazione. Nella ripresa il Foggia si posiziona bene sul rettangolo di gioco. Il Palermo prova a far girar palla ma non trova il minimo varco. Il Foggia si difende bene e lotta su ogni pallone. Boscaglia prova con i cambi a disposizione a scuotere i suoi ma senza risultato. Marchionni, sull’altra sponda, sfrutta al meglio le sostituzioni per dare respiro a chi ha dato tutto e tanto in campo. Gli ultimi sussulti prima del triplice fischio del Sig. Angelucci ad opera di Curcio (32’) che prova a sorprendere Pelagotti con un tiro da oltre quaranta metri e Valente (48’) per gli ospiti, sparacchia alto. Il Foggia festeggia per la convincente prova mentre il Palermo dovrà cambiare rotta e soprattutto mentalità se vorrà essere protagonista in campionato.