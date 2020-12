IL CALENDARIO ITALIENZA DI TIZIANA LUXARDO

Tiziana Luxardo firma il calendario Codacons per il 2021 chiamato “Italienza “nella fusione di italianità e resilienza. Il progetto ha la voglia di riscatto del paese alle prese con la pandemia. Un calendario che può essere anche una bandiera , la voglia di riprendersi e ricominciare, ecco perché Tiziana Luxardo realizza dodici tavole con dodici ragazze in bianco e nero , in mano una cartolina e

un francobollo come quando le parole non uscivano da un e-mail ,quando non esistevano le tastiere ma tutto usciva dalla penna. La mascherina sulla bocca tricolore. “È un inno alla rinascita e alla bellezza dei luoghi, ora mortificata dall’assenza di turisti”. Il calendario è disponibile per il pubblico anche sul sito internet dell’associazione dei consumatori ed è anche distribuito gratuitamente da Codacons. Da molti anni Tiziana Luxardo realizza con i Codacons. campagne di sensibilizzazione

su importanti tematiche sociali, tra cui il contrasto al bullismo con il progetto” Bulli e pupe”

del 2017 e la lotta alla violenza sulle donne con “Siamo uomini o caporali” del 2016.

Antonella Stefanìa